Sanitarium to bardzo ciekawe połączenie gry przygodowej point-and-click i horroru. Nigdy nie mieliście okazji się z nim zapoznać? GOG stara się to zmienić.

Sanitarium za darmo na GOG

W sklepie GOG wystartowała dziś letnia wyprzedaż. Potrwa dość długo, bo do 27 czerwca, a przygotowane rabaty sięgają aż 90%. Jeśli dla kogoś to i tak za mało, można załapać się też na darmowe gry. Wprawdzie szaleństwa Epic Games Store pod tym względem raczej nie uda się przebić, ale też może być ciekawie. A dla niektórych jednocześnie nostalgicznie.

Przez 48 godzin do swojego konta na GOG można przypisać grę Sanitarium. Miała premierę w 1998 roku, czyli... rok później niż benchmark.pl. Jedni stwierdzą, że nie po drodze im z takimi starociami. Innie się na to obruszą, bo wiedzą, że Sanitarium to klasyka swojego gatunku, produkcja niesamowicie klimatyczna.

Będzie więcej darmowych gier na GOG

Jeśli jesteście w gronie tych, których Sanitarium nie interesuje (lub już macie ten tytuł w kolekcji), nic straconego. Podczas letniej wyprzedaży pojawi się jeszcze kilka tego typu okazji. Zarządzający sklepem przygotowali łącznie 5 darmowych gier. Nie poznaliśmy jednak już teraz pełnego zestawienia.

SEGA na GOG

Przy okazji warto wspomnieć, że katalog GOG jest właśnie rozszerzany o gry wydane przez SEGA. Już sięgnąć można po Alien: Isolation (na dzień dobry z rabatem 75%), wkrótce dołączą Warhammer 40,000: Space Marine i Two Point Hospital. Całe trio bez DRM.

W kolejnych tygodniach mają być ogłoszone następne produkcje spod skrzydeł tego wydawcy, jakie również zawitają na GOG.

Źródło: GOG