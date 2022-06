Epic Games Store na dobre rozkręcił już akcję MEGA Sale. W tym tygodniu mogą obłowić się sympatycy strzelanek.

Wolfenstein: The New Order za darmo na Epic Games Store

Poza przecenami czy kuponami, w ramach MEGA Sale gracze mogą liczyć również na darmowe gry. Wprawdzie pojawiają się one na Epic Games Store w każdy czwartek, ale na potrzeby omawianej akcji obiecywano zwiększyć siłę rażenia, serwować „przebojowe, niezwykle popularne gry”. I nie była to tępa propaganda.

Na początek poszedł Borderlands 3, w zeszłym tygodniu był BioShock: The Collection, a teraz pora na kolejny bardzo łakomy kąsek, jakim bezsprzecznie jest Wolfenstein: The New Order. Zainteresowani mogą przypisywać grę do swojego konta do 9 czerwca do godziny 17:00 naszego czasu.

Dobry FPS za darmo

Seria Wolfenstein opowiadająca o przygodach B.J. Blazkowicza ma liczne grono sympatyków i większość produkcji wchodzących w jej skład zgarnia wysokie noty. Z Wolfenstein: The New Order nie było inaczej, również w naszej recenzji gra zebrała sporo pochwał. Ogółem średnia ocen przekroczyła 80% nie tylko wśród dziennikarzy, ale i samych graczy.

Fabularnie Wolfenstein: The New Order przedstawia alternatywną wersję lat 60-tych, gdzie w rolach przeciwników występują naziści panoszący się niemal po całym świecie i dysponujący tajemniczą, zaawansowaną technologią. Pod względem mechaniki to natomiast FPS w starym stylu. Graficznie rewelacji nie było już na premierę (twórcy wykorzystali silnik id Tech 5), ale przymykając na to oko wciąż można się tu nieźle bawić.

