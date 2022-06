Stray od samego początku jawi się jako intrygująca przygodówka. Czy faktycznie taką jest? Nadchodzi pora weryfikacji.

Data premiery Stray

W zeszłym miesiącu dzięki Sony dowiedzieliśmy się, że Stray zadebiutuje latem. Teraz, również dzięki Japończykom, poznaliśmy dokładną datę.

Stray był jedną z gier, jakie prezentowano podczas ostatniego pokazu z cyklu State of Play. Poza nowym materiałem wideo promującym grę ogłoszono, iż zostanie ona oddana w ręce graczy już 19 lipca. I w tym miejscu wypada przypomnieć, że na zabawę mogą nastawiać się posiadacze konsol PlayStation 5 i PlayStation 4, a także PC z Windows.

Stray zwiastun ze State of Play

Stray w nowym PlayStation Plus

Twórcy ze studia Blue Twelve Studio mówią, że próba kontrolowania kota - czy to w prawdziwym życiu, czy podczas tworzenia gry - nie jest łatwym zadaniem. Co do tego pierwszego bezsprzecznie mają rację. Odnoście tego drugiego, dopiero przekonamy się o efektach ich pracy. Głównym bohaterem Stray będzie właśnie kot. Zbłąkany, oddzielony od rodziny, który poza koniecznością jej odszukania dodatkowo zmierzy się ze starożytną tajemnicą. A wszystko to w cyberpunkowym mieście zamieszkiwanym przez roboty.

Niektórzy posiadacze konsol PlayStation mogą ucieszyć się również z zapowiedzi, iż Stray pojawi się w nowym PlayStation Plus. Konkretnie w pakietach Extra i Premium.

Źródło: PlayStation