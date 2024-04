ScanTheSun. Aplikacja, która zwiększa opłacalność fotowoltaiki

ScanTheSun to aplikacja, która ułatwia planowanie budowy instalacji fotowoltaicznej. Zbudowanie projektu optymalnej instalacji ma zajmować minutę. Projekt polskich przedsiębiorców zyskał kolejne wyróżnienie.

Budowa instalacji fotowoltaicznej nie jest skomplikowana, ale czasem drobne błędy mogą wyraźnie wpływać na wydajność elektrowni. W celu maksymalizacji produkcji energii ze światła słonecznego konieczne jest dokładne przeanalizowanie terenu pod względem kątów padania promieni słonecznych czy ewentualnych przeszkód, które ograniczałyby generację. Proces ten ma ułatwiać aplikacja ScanTheSun.

Za aplikację odpowiadają dr hab. Ernest Grodner, który przez kilka lat pracować nad zwiększaniem efektywności projektowania instalacji fotowoltaicznych oraz Jakub Leja, który pomógł w założeniu i rozwijaniu startupu.

Optymalny projekt instalacji fotowoltaicznej

Jak czytamy w serwisie mambiznes.pl, aplikacja ScanTheSun jest dostępna na pobrania w ponad 173 krajach. Dzięki niej, po zeskanowaniu otoczenia, możliwe jest uzyskanie projektu instalacji fotowoltaicznej w ciągu minuty, a sam proces mapowania dachu w rozszerzonej rzeczywistości zajmuje 25 sekund.

Twórcy deklarują, że zbudowany przez aplikację model jest optymalny dla miejsca, w którym uruchomiona została aplikacja. Twórcy aplikacji twierdzą, że optymalizacja ustawienia paneli pozwala uzyskać do 35 proc. więcej energii, niż ma to miejsce w przypadku standardowych rozwiązań. Projekt uwzględnia też m.in. położenie okolicznych budynków, co ma zapewnić szybszy zwrot z inwestycji w instalację fotowoltaiczną.

Jak podają twórcy ScanTheSun, aplikacja uwzględnia pozycję Słońca z dokładnością do 0,1 stopnia, co pozwala na precyzyjne określenie potencjalnych uzysków energii. Wszystkie te cechy przełożyły się na sukces w postaci zwycięstwa aplikacji w krajowych eliminacjach AIM Congress w Abu Dhabi. Sama konferencja ma odbyć się w maju bieżącego roku.