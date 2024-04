Magazyny energii w Niemczech. Polska może się uczyć

Magazyny energii są niezbędnym elementem systemu energetycznego, który oparty jest o odnawialne źródła energii. Nasi zachodni sąsiedzi dość chętnie w nie inwestują. Polska pod tym względem ma sporo do nadrobienia.

Odnawialne źródła energii są ekologiczne, ale nie są przewidywalne. Ich praca jest zależna od warunków atmosferycznych, których nigdy nie możemy być pewni. Z tego względu ważne jest magazynowanie energii, które pozwala na zgromadzenie jej wtedy, gdy warunki są korzystne i wykorzystanie w późniejszym czasie, kiedy generacja z OZE spada.

W Polsce magazyny energii dla odbiorców indywidualnych są sugerowanym rozwiązaniem przede wszystkim dla prosumentów, którzy posiadają przydomową instalację fotowoltaiczną. Niestety jest to rozwiązanie kosztowne, z tego względu niewielu inwestorów decyduje się na zakup tego rodzaju urządzenia. Jak podaje Globenergia.pl, powołując się na dane Ministerstwa Klimatu i Środowiska, w Polsce w październiku 2023 r. zainstalowanych było łącznie ponad 10 tys. magazynów o łącznej mocy ponad 100 MW. W Niemczech sprawa ma się lepiej.

Magazyny energii w Europie

European Market Monitor on Energy Storage podaje, że w 2023 r. w Europie zainstalowano magazyny energii o łącznej mocy 10,1 GW. Dane te dotyczą zarówno domowych magazynów, jak i inwestycji wielkoskalowych. W 2022 r. osiągnięto wynik na poziomie 4,5 GW. Jeśli zaś chodzi o same magazyny przydomowe, stanowiły one większość zainstalowanej mocy, bo aż 7,3 GW. Liderami pod kątem wdrażania magazynów energii są Włosi i Niemcy.

W samych Niemczech w 2023 r. zainstalowano ponad 500 tys. przydomowych magazynów energii. Jak twierdzi redakcja serwisu Globenergia.pl, duży skok popularności tego rodzaju rozwiązań wystąpił w Niemczech w związku z wybuchem wojny między Rosją a Ukrainą.

Szansą na wzrost popularności magazynów energii w Polsce jest nadchodząca szósta edycja programu Mój Prąd. Aby uzyskać pieniądze, konieczne będzie zamontowanie instalacji wraz z magazynem energii. Trudno jednak przewidywać, jaki będzie efekt rządowego programu – nawet z dotacją magazyny będą drogie. Analitycy twierdzą, że rynek polski, podobnie jak np. belgijski, powinien pobudzić się pod tym względem pod koniec bieżącej dekady.

Sebastian Jabłoński, prezes zarządu Respect Energy Holding twierdzi, że w polskim systemie elektroenergetycznym można zainstalować 25 GW mocy w magazynach energii. Do tej pory wykorzystujemy jednak raptem 8 proc. swoich możliwości – magazyny energii w Polsce mają łączną moc na poziomie ponad 2 tys. GW. Inwestycje w magazyny energii mogą pomóc w obniżeniu cen energii w Polsce - nie będziemy wówczas zmuszani do nierynkowego ograniczania mocy elektrowni słonecznych. Nadmiar energii z dnia będzie można przechować i wykorzystać w szczycie wieczornym.