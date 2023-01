Scrum Master – co warto wiedzieć przed podjęciem pracy?

Scrum Master to zajęcie, które dla wielu jest niezrozumiałe, mylone z innymi rolami, a dla niektórych wręcz zbędne.

Czym zajmuje się Scrum Master i dlaczego jest niezbędnym elementem w zespole? Pełni rolę koordynatora, dzięki któremu procesy utrzymane są w ścisłych ramach, a zespół jest maksymalnie efektywny.

Czym zajmuje się Scrum Master w zespole?

Wpisując w wyszukiwarkę hasło scrum master wymagania i obowiązki można znaleźć długie listy, na których kolejne punkty wydają się coraz mniej zrozumiałe. Warto zacząć od tego, czym jest Scrum; dzięki temu łatwiej zrozumieć jakie oczekiwania mają pracodawcy wobec osób na stanowisku Scrum Mastera.

Scrum to sposób działania, który pozwala na efektywne tworzenie nowych produktów. Cały system opiera się na zasadach i podejmowanych krokach, które ułatwiają zarządzanie pracy. Dzięki utrzymaniu całego procesu łatwiej jest się dowiedzieć, na jakim etapie pracy jest zespół, co dzieje się z produktem, czy wszystkie terminy są dotrzymane.

Scrum Master jest jedną z trzech (obok Deweloperów i Product Ownerów) ról, jakie wyróżnia się w Scrumie. Tak zbudowany zespół scrumowy, będzie nadzorowany przez Scrum Mastera. Najogólniej mówiąc, czuwa, aby scrum był stosowany oraz rozumiany.

Jest to trudniejsze zadanie, niż może się wydawać – rozumienie teorii Scruma przez cały zespół bywa powierzchowne – poszczególne osoby wypełniają swoje obowiązki, ale bez świadomości, po co to robią. Scrum Master czuwa, nad tym, aby wszelkie reguły i procesy zostały zachowane, przy jednoczesnym rozumieniu sensu tych działań, przez wszystkich członków zespołu. To połączenie tych elementów gwarantuje efektywne korzystanie z narzędzia, jakim jest Scrum.

Ze względu na rolę, jaką pełni Scrum Master, jest zobowiązany do tego, aby bardzo dobrze znać Scrum, jego cechy, charakterystykę, a także potrafić wyjaśnić różnice, np. między nim a Agile.

Cechy Scrum Mastera

Scrum Master pełni rolę opiekuna, jednak nie jest to jego główne zadanie. Stanowi opokę dla całego zespołu i funkcjonuje jako arbiter – gdy pojawiają się wątpliwości związane z procesem, Scrum Master jest osobą, która ma je rozwiać i wyjaśnić wszelkie niedomówienia.

Stanowisko zobowiązuje do doskonałej znajomości Scruma, od strony teoretycznej i praktycznej. Nie jest on mentorem, a wsparciem; nie ocenia podejmowanych kroków i działań, ich słuszności – dopóki wszystko odbywa się w duchu Scruma, nie powinien oceniać decyzji podejmowanych przez zespół.

Niezmiernie ważną jest odporność psychiczna Scrum Mastera oraz umiejętność działania pod presją. W zespole Scrum Master stoi po przeciwnej stronie niż osoby w pozostałych rolach. Przestrzeganie Scruma wiąże się z dotrzymywaniem terminów, realizacji działań w określony sposób i działania według wcześniej wyznaczonych zasad.

Naciski ze strony np. deweloperów na wydłużenie czasu czy przesunięcie terminu mogą być ogromne, tak samo Product Ownerzy mogą wywierać nacisk, aby przyspieszać niektóre procesy. Ważne jest, aby nie ugiąć się żadnej ze stron – łatwo w ten sposób zniszczyć ciężko wypracowany przez siebie autorytet i doprowadzić do sytuacji, w której jednorazowe ulegnięcie doprowadzi do dezorganizacji w całym projekcie.

Jeśli raz się ustąpi, kolejne próby wymuszenia własnych oczekiwań będą jeszcze silniejsze, dopóki któraś z ról nie osiągnie swoich celów; bo już raz się udało.

Czym różni się Scrum Master od Project Managera?

W wielu miejscach role Project Managera i Scrum Mastera są ze sobą utożsamiane zupełnie błędnie. Project Manager to osoba, która nadzoruje zespół, postępy pracy i informuje swojego przełożonego o poczynionych krokach. Koordynuje to, co dzieje się z projektem, niekiedy proponuje inne rozwiązania. Dodatkowo praca w danym składzie ma określony czas – od rozpoczęcia do zakończenia zleconego zadania.

Działania Scrum Mastera mają doprowadzić do sytuacji, w której to nie on odpowiada za prace zespołu (jak Projekt Manager), a sam zespół. Nadzoruje nie jego prace, a czy jest ona wykonywana według ściśle określonych zasad.

Scrum Master to zajęcie dla osób pewnych siebie i swojej wiedzy, które są w stanie podjąć się bycia mentorem i drogowskazem w swoim teamie.

