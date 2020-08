A więc jednak! Karty graficzne GeForce RTX 3000 rzeczywiście będą korzystać z nowej wtyczki zasilającej - przejściówkę na nowe złącze zaprezentowała już firma SeaSonic.

Im bliżej premiery nowych kart Nvidii, tym coraz więcej przecieków. Pamiętacie pogłoski o nowej wtyczce zasilającej dla kart GeForce RTX 3000? Okazuje się, że producent rzeczywiście planuje wprowadzić nowy standard zasilania.

Karty graficzne GeForce RTX 3000 z nową wtyczką zasilającą

Pierwsze informacje o nowym standardzie zasilania – NVIDIA 12-pin PCIe Molex Micro-Fit 3.0 (NVIDIA 12P) pojawiły się w lipcu. Nowe złącze nie jest zgodne ze standardem ATX – zostało ono wyposażone w 12 pinów i korzysta z linii 12 V.

Według nieoficjalnych informacji, nowy standard oferuje większą obciążalność (może dostarczyć więcej energii elektrycznej) względem obecnych wtyczek PCIe 8-pin.

NVIDIA 12-pin PCIe Molex Micro-Fit 3.0 – SeaSonic przygotował adapter

Pogłoski o nowym standardzie zasilania potwierdziła firma SeaSonic – producent przygotował adapter z dwóch standardowych wtyczek PCIe PEG 8-pin właśnie na złącze NVIDIA 12-pin PCIe Molex Micro-Fit 3.0.

Kabelek ma 75 cm długości i jest zalecany dla jednostek o mocy co najmniej 850 W.

Dzięki redakcji HardwareLuxx możemy bliżej przyjrzeć się przejściówce:



Porównanie wtyczki Nvidia 12-pin (u góry) do standardowych gniazd zasilania PCIe PEG 8-pin (2x na dole)

Pierwsze co rzuca się w oczy to... niewielki rozmiar 12-pinowej wtyczki – wielkościowo można ją porównać do standardowego złącza PCIe PEG 8-pin. Czyżby to właśnie dlatego zostało zastosowane w nowych kartach Nvidii (np. żeby nie stosować 3 lub 4 wtyków 8-pin)? Póki co możemy tylko spekulować.

Nowy standard zasilania – tylko w referencyjnych modelach?

Według redakcji HardwareLuxx, nowy standard zasilania zostanie zastosowany tylko w referencyjnych modelach Nvidia Founders Edition. Autorskie wersje najprawdopodobniej nadal będą korzystać z normalnych wtyczek 6- i 8-pin. Więcej powinniśmy się dowiedzieć na początku września podczas konferencji Nvidii.

Źródło: FCPowerUp, HardwareLuxx, Twitter @ Andreas Schilling

