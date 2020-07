Wszyscy wyczekujemy premiery kart graficznych GeForce RTX 3000, które mogą mocno namieszać na rynku komputerów do grania. Okazuje się, że nowe akceleratory mogą wprowadzić zamieszanie także na rynku… zasilaczy.

Karty GeForce RTX 3000 wprowadzą nowy standard zasilania?

Według redaktorów z serwisu FCPowerUp, karty graficzne GeForce RTX 3000 mają korzystać z nowej wtyczki zasilającej - składa się z ona 12 pinów, ale jej rozmiary mają przypominać tradycyjne złącze PCIe PEG 6+2 pin, które można znaleźć w obecnych mocnych zasilaczach.

Nadal będziemy mieli do czynienia z zasilaniem z linii 12 V. Nowy standard ma jednak oferować większą obciążalność – każdy styk będzie mógł przesyłać prąd o natężeniu 8,5 A, co teoretycznie powinno pozwolić na możliwość doprowadzenia większej mocy do karty graficznej (w obecnie stosowanych wtyczkach styk może przesłać prąd o natężeniu 6 A).

Źródło wspomina również o nowym standardzie 4-pinowej wtyczki zasilającej, ale jej szczegóły póki co są owiane mgłą tajemnicy.

Trudno powiedzieć, czy plotki na temat nowych standardów zasilania są prawdziwe, więc sugerujemy podchodzić do nich z ograniczonym zaufaniem. Być może rzeczywiście jest coś na rzeczy, bo już wcześniejsze przecieki mówiły o większym zapotrzebowaniu na energię, co mogłoby sugerować zmiany w kwestii zasilania. Nie wiadomo jednak jak w takiej sytuacji wyglądałaby kwestia zachowania kompatybilności z obecnymi zasilaczami.

Źródło: Sweclockers, FCPowerUp, ChipHell (foto)

Zobacz więcej newsów o kartach GeForce RTX 3000: