Dania odcina AI. Brakuje prądu dla centrów danych

W Danii skończyło się “wolne gniazdko” dla AI. Sieć energetyczna pęka pod naporem nowych centrów danych, a państwo wstrzymuje przyłączenia. Giganci technologiczni ostrzegają: jeśli nie będzie prądu, usługi mogą po prostu się przenieść do innych krajów.

Jeszcze niedawno Skandynawia była jednym z ulubionych miejsc świata dla gigantycznych centrów danych. Chłodny klimat, stabilne systemy energetyczne i wysoki udział odnawialnych źródeł sprawiały, że firmy takie jak Google, Microsoft czy Digital Realty lokowały tam swoje serwerownie. Dziś ten model zaczyna się chwiać.

Jak informuje CNBC, Dania – uznawana za energetycznie jedną z najbardziej stabilnych gospodarek regionu – zdecydowała o czasowym wstrzymaniu nowych przyłączeń do sieci energetycznej dla dużych odbiorców. Powód jest prosty: system nie nadąża za lawiną nowych wniosków.

Sieć pod presją jak nigdy wcześniej

Operator duńskiej sieci Energinet przyznaje, że skala zgłoszeń przerosła wszelkie prognozy. Do podłączenia czeka około 60 gigawatów projektów, podczas gdy całe krajowe szczytowe zapotrzebowanie na energię to zaledwie około 7 gigawatów.

Szczególnie duży udział mają centra danych, które odpowiadają za mniej więcej jedną czwartą całej “kolejki”. Problem polega na tym, że infrastruktura energetyczna nie była projektowana pod tak gwałtowny wzrost zapotrzebowania, napędzany dziś przez rozwój sztucznej inteligencji.

AI zmienia zasady gry

Jeszcze kilka lat temu centra danych były traktowane jako przewidywalny i stabilny odbiorca energii. Dziś sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Rozwój modeli AI, takich jak duże systemy językowe i narzędzia generatywne, powoduje skokowy wzrost zużycia mocy obliczeniowej. To oznacza jedno: więcej serwerów, więcej chłodzenia i gigantyczne zużycie prądu.

Przedstawiciele branży cytowani przez CNBC ostrzegają, że jeśli Dania nie zapewni stabilnych warunków energetycznych, inwestycje mogą zostać przeniesione do innych krajów. Jak podkreślają menedżerowie Google i Digital Realty, decyzje inwestycyjne w sektorze infrastruktury zapadają szybko – a raz utracony projekt trudno odzyskać.

“Energetyczne Igrzyska” o dostęp do sieci

W Danii coraz częściej mówi się o konieczności ustalania priorytetów. Czy ważniejszy jest szpital, fabryka, a może centrum danych dla AI? Dyskusja zaczyna przypominać walkę o ograniczony zasób, jakim stała się energia.

Część ekspertów ostrzega jednak przed tworzeniem “wygranych i przegranych” w dostępie do prądu. Ich zdaniem potrzebne są jasne kryteria, które pozwolą ocenić, które inwestycje mają największą wartość dla gospodarki i społeczeństwa.

Dla gigantów technologicznych sytuacja jest poważna. Microsoft deklaruje miliardowe inwestycje w Danii, podkreślając znaczenie lokalnych centrów danych dla europejskiej gospodarki cyfrowej. Jednocześnie firmy przyznają, że brak pewności co do dostępności energii może zmienić ich plany.

Dania może stać się pierwszym krajem w Europie, który na dużą skalę zmierzył się z konfliktem między rozwojem AI a ograniczeniami infrastruktury energetycznej. Decyzje, które zostaną tam podjęte, mogą stać się wzorem – albo ostrzeżeniem – dla reszty kontynentu.