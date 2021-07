Disney opublikował nowy klip z filmu Wyprawa do Dżungli!

Tego lata obejrzycie najnowszy film Disneya w kinach. Właśnie pojawił się nowy klip tej produkcji. Jesteście ciekawi, jak zapowiada się film?

Emily Blunt i przygoda

Disney opublikował klip z nowego filmu. Emily Blunt z Dwayn’em Johnsonem zachwycają. Aktorka wciela się w jedną z głównych ról. Klip przedstawia śmieszną scenę ucieczki gwiazdy, prawdopodobnie jest to zapowiedź humoru, jaki będzie towarzyszyć produkcji. The Rock i Blunt współpracują, aby odnaleźć mityczne drzewo. Między nimi wiąże się sieć komediowego humoru, a także przyjaźni. Ekranizacja powstała, opierając się na atrakcji parku rozrywki Walta Disneya o tej samej nazwie. Klip zobaczycie poniżej:

Kiedy premiera filmu Wyprawa do Dżungli?

Wyprawa do dżungli ukaże się już 30 lipca 2021 roku, w kinach. To jedno z największych dzieci studia. Pandemia opóźniła premierę, ale producentom zależało, aby film dotarł do każdego. Jest to prawdziwy film familijny o wielkiej przygodzie. Przejażdżka po Amazonce z kapitanem Frankiem Wolffem i nieustraszoną badaczką dr Lily Houghton, z pewnością dostarczy nam mnóstwo emocji. Podejmując się takiej wyprawy, podjęli ogromne ryzyko. Zespół napotka liczne niebezpieczeństwa, a wszystko to w lesie deszczowym. Jaką odkryją tajemnicę? O tym przekonamy się wkrótce.

Źródło: Comicbook