Modern Love – Amazon ujawnił datę premiery 2. sezonu serialu!

Czy oglądaliście pierwszy sezon produkcji? Jeżeli tak, to mamy dla was świetne wieści, bowiem właśnie poznaliśmy datę premiery drugiego sezonu! Czekaliście?

Amazon wyznaczył datę premiery 2. sezonu serialu Modern Love

Modern Love powraca z drugim sezonem. Pojawił się oficjalny zwiastun, oraz data premiery produkcji. Kolejna część serialu dostępna będzie, w piątek, 13 sierpnia. Jak donosi produkcja, nowy sezon będzie zawierał osiem odcinków i wszystkie ukażą się jednocześnie. Każdy z nich trwa ok. 30 minut. Serial po raz pierwszy pojawił się na Amazon Prime Video w 2019 roku. Zakłada się, że struktura serialu nie ulegnie zmianie w 2. sezonie. Zwiastun z pewnością oddaje emocjonalne wzloty i upadki pierwszego jak i drugiego sezonu. Zobaczcie sami poniżej:

Zapowiada się gwiazdorska obsada

W serialu pojawi się gwiazda serialu Gra o Tron – Kit Harington. Jak potoczy się jego historia z Lucy Boynton (Sing Street)? Kolejne dwie nowe postaci to Tobias Menzies z serialu The Crown, który dostanie szanse na odbudowę swojej relacji z Sophie Okonedo (Hotel Rwanda). Do produkcji poszukiwani byli naprawdę świetni aktorzy, którzy mogli idealnie dopasować się do tych historii. O wynikach pracy nad serialem przekonamy się sami już za miesiąc.

