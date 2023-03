Jeden z najlepszych symulatorów miasta nareszcie doczeka się kontynuacji. Ekipa Paradox Interactive zapowiedziała grę Cities: Skylines II, która ma „ponownie zrewolucjonizować gatunek”, olbrzymie zwiększając skalę i poziom realizmu.

Oficjalna zapowiedź Cities: Skylines 2

Cities: Skylines 2 to nowa odsłona serii, przy której wielu z nas spędziło setki godzin. Pierwsza część, która ujrzała światło dzienne osiem lat temu, uzależniała i potrafiła przykuć do ekranu, zachwycając właściwie każdym swoim elementem. Lata jednak mijały, gra powoli się starzała, a my jedyne, co otrzymywaliśmy, to dziesiątki rozszerzeń DLC. Teraz wreszcie firma Paradox Interactive ogłosiła, że nadchodzi pełnoprawna „Dwójka”.

Podobnie jak za pierwszą odsłonę, tak i za Cities: Skylines II odpowiada studio Colossal Order. Niestety jego przedstawiciele nie zdradzili zbyt wiele szczegółów na temat swojej produkcji. Wiemy tylko, że ma to być największa i najbardziej realistyczna gra z gatunku city-builderów, Ma stawiać możliwie mało ograniczeń, pozwalając tym samym na zbudowanie wymarzonego miasta, a następnie czuwanie nad tym, by zmieniło się w prawdziwą metropolię. Wyraźnie poprawiona oprawa wizualna oraz zaawansowany system modów mają stanowić dopełnienie całości.

Zobacz oficjalny zwiastun Cities: Skylines II

Zła wiadomość? Na razie musimy uwierzyć twórcom na słowo, ponieważ nie otrzymaliśmy żadnych dowodów. Dostaliśmy tylko zwiastun, który jednak – jak zaznaczono w materiale – nie przedstawia faktycznych fragmentów rozgrywki. Mimo to warto go obejrzeć, dlatego już teraz cię z nim zostawiam…

Dobra wiadomość z kolei jest taka, że na premierę gry Cities: Skylines 2 nie będziemy musieli długo czekać. Jeśli tylko nie dojdzie do jakichś opóźnień, to zagramy jeszcze przed końcem bieżącego roku. Na czym? Na komputerach oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X|S. Co więcej, gra od razu zasili katalog usługi Xbox Game Pass!

Źródło: Paradox Interactive