Frostpunk 2 doczekał się nowego zwiastuna, który przy okazji zdradza, kiedy będziemy mogli zagrać. Materiał został przedstawiony światu podczas niedzielnego PC Gaming Show.

Premiera Frostpunk 2 w 2024 roku. Zobacz najnowszy zwiastun

Frostpunk 2 zadebiutuje na rynku sześć lat po genialnym i ciepło przyjętym Frostpunku. Nie znamy niestety dokładnej daty premiery – wiemy tylko, że dojdzie do niej w 2024 roku. Ekipa 11 bit studios potwierdziła także, że gra trafi na najpopularniejsze pecetowe platformy: Steam, GOG i Epic Games Store. Zapowiedzi tej towarzyszy krótki i mroczny, a przy tym szalenie niepokojący zwiastun. Zobacz już go teraz:

O czym będzie Frostpunk 2? Trochę o tym samym, trochę o czymś innym

Frostpunk 2 będzie stanowić kontynuację historii z 2018 roku. Nie czytaj więc tego akapitu do końca, jeśli nie ukończyłeś jeszcze tamtej kampanii. Ale jeśli masz ją za sobą, to wiedz, że… Przygoda rozpocznie się 30 lat po wielkiej burzy z finału Frostpunka – zobaczymy, co udało się osiągnąć w mieście wokół Generatora. A udało się sporo – czeka nas już nie tylko walka o przetrwanie – nowe możliwości sprawiają, że na pierwszy plan zaczynają wysuwać się ambicje i idee.

„Frostpunk 2 niezmiennie pozostaje grą o mieście i jego społeczeństwie. Niemniej wewnętrzne zawirowania, wywołane rosnącymi różnicami społecznymi, oznaczają, że gracze będą musieli stawić czoła zagrożeniom, których natura daleko wykracza poza konieczność będącego nadrzędnym celem pierwszej gry przetrwania. Nadal więc używamy mroźnego, postapokaliptycznego tła, by opowiedzieć historię o ludziach, ich ambicjach i społeczeństwach dążących do własnych, ale nie zawsze respektowanych przez wszystkich idei. Bo ostatecznie tym, co może nas pogrzebać, nie jest siła natury, ale natura samego człowieka” – zapowiedział Jakub Stokalski, jeden z reżyserów drugiego Frostpunka.

