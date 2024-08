Serwis Max udostępnia SharePlay – nową funkcjonalność, dzięki której możecie cieszyć się wspólnym seansem, niezależnie od liczby dzielących Was kilometrów. Kto i na jakich zasadach może skorzystać z usługi?

SharePlay, czyli wspólne oglądanie Max na odległość

Z okazji trwających Igrzysk Olimpijskich w Paryżu platforma Max postanowiła wyjść naprzeciw potrzebom swoich subskrybentów i zaoferować im możliwość wspólnego kibicowania. Wszystko za sprawą nowej funkcji SharePlay, umożliwiającej organizację zdalnych seansów za pośrednictwem FaceTime’a i iMessage. Minimalne wymogi dla systemów operacyjnych to: tvOS 15.1, iOS 15.1, iPadOS 15.1 i visionOS 1.0.

SharePlay dostępne jest dla wszystkich subskrybentów Max w ramach pakietów Standardowego i Premium, których profile nie mają włączonego trybu dziecięcego. Niestety, z usługi (przynajmniej na ten moment) nie skorzystają użytkownicy Androida i Google TV.

Do sesji mogą jednorazowo dołączyć maksymalnie 32 osoby z pobraną aplikację serwisu Max. Odtwarzanie jest synchronizowane ze wszystkimi uczestnikami, zatem każdy może nacisnąć przycisk odtwarzania, pauzy, przewijania do tyłu i do przodu.

SharePlay uruchomiono wraz z nadejściem Igrzysk Olimpijskich Paris 2024, aby umożliwić użytkownikom wspólne kibicowanie oraz wraz z udostępnieniem letniej oferty programowej, idealnej do wspólnego oglądania z przyjaciółmi. Oprócz bardzo oczekiwanych finałowych odcinków drugiego sezonu serialu HBO Original »Ród Smoka«, abonenci mogą cieszyć się premierą trzeciego sezonu HBO Original »Branża« od 12 sierpnia, a także premierami seriali HBO Original »Pingwin« i »Diuna: Proroctwo« tej jesieni

– czytamy w oficjalnej zapowiedzi usługi.

SharePlay Max – jak korzystać?

Aby uruchomić SharePlay bezpośrednio z aplikacji Max na iPhonie i iPadzie:

Otwórz aplikację Max na swoim urządzeniu i wybierz tytuł, który chcesz obejrzeć;

Na stronie szczegółów danego tytułu wybierz ikonę udostępniania, a następnie SharePlay;

Wprowadź kontakty, którym chcesz udostępnić tytuł, a następnie wybierz opcję Wiadomości lub FaceTime;

Jeśli wybierzesz Wiadomości, kontakty otrzymają wiadomość z prośbą o dołączenie do SharePlay. Jeśli wybierzesz FaceTime, kontakty otrzymają połączenie FaceTime;

Wybierz opcję “Oglądaj teraz”, aby rozpocząć sesję SharePlay;

Odtwarzanie rozpocznie się i zostanie zsynchronizowane dla wszystkich uczestników.

Aby rozpocząć SharePlay z FaceTime na Apple TV:

Otwórz FaceTime i zadzwoń do osób, z którymi chcesz streamować Max;

Kliknij przycisk SharePlay w FaceTime i wybierz Max z listy dostępnych aplikacji;

Znajdź tytuł, który chcesz obejrzeć na Max i kliknij “Oglądaj teraz”;

Odtwarzanie rozpocznie się i zostanie zsynchronizowane dla wszystkich uczestników rozmowy.

Aby uruchomić SharePlay na Max na Apple Vision Pro:

Otwórz aplikację Max na urządzeniu Apple Vision Pro i wybierz tytuł do obejrzenia;

Na stronie szczegółów danego tytułu wybierz ikonę udostępniania, a następnie SharePlay;

Wprowadź kontakty, z którymi chcesz streamować Max, a aplikacja zainicjuje połączenie FaceTime;

Wybierz opcję “Oglądaj teraz”, aby rozpocząć sesję SharePlay;

Odtwarzanie rozpocznie się i zostanie zsynchronizowane dla wszystkich uczestników połączenia;

Uwaga: Upewnij się, że opcja Spatial Persona jest włączona w FaceTime, aby uzyskać najlepsze wrażenia przestrzenne.

SharePlay umożliwia łączenie z użytkownikami zlokalizowanymi w dowolnym kraju bądź regionie, w którym dostępna jest platforma Max. Aby jednak móc obejrzeć razem dany tytuł, ten musi być dostępny we wszystkich regionach aktualnej lokalizacji osób, chcących uczestniczyć w seansie.

Źródło: Warner Bros. Discovery