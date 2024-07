Początek sierpnia przyniesie istotną zmianę na coraz większym rynku VOD. Zarządzający SkyShowtime oraz Prime Video uznali, że łatwiej będzie walczyć o klientów jedną, połączoną ofertą.

Netflix niezmiennie pozostaje zdecydowanym liderem rynku VOD, ale za jego plecami dzieje się coraz więcej. Osoby zastanawiające się, jaką inną platformę streamingowę wybrać mają spory wybór. Zdaniem niektórych fanów filmów i seriali jest on nawet za duży i coraz trudniej postawić na konkretny serwis. Podzielającym taką opinię powinna spodobać się "fuzja" SkyShowtime oraz Prime Video.

SkyShowtime i Prime Video z jednego konta

Zgodnie z pojawiającymi się od niedawana doniesieniami, zarządzający SkyShowtime oraz Prime Video uznali, że łatwiej będzie walczyć o klientów jedną, połączoną ofertą. Jak ujawniono teraz w oficjalnym komunikacie, od 5 sierpnia zasoby SkyShowtime będzie można oglądać za pośrednictwem konta na Prime Video.

Co ciekawe, tego typu rozwiązanie już jakiś czas temu zdecydowano się sprawdzić w Hiszpanii. Teraz zmiany dotkną kilku kolejnych państw – Holandii, Szwecji oraz, co dla nas najbardziej istotne, Polski.

– Cieszymy się, że możemy rozszerzyć naszą ofertę dla klientów poprzez udostępnienie SkyShowtime na Prime Video w Hiszpanii, Holandii, Polsce i Szwecji. Zróżnicowane portfolio SkyShowtime będzie fantastycznym uzupełnieniem do naszej usługi, zapewniając jeszcze większy wybór użytkownikom Amazon Prime w tych krajach. To wspiera naszą ambicję, by stać się pierwszym źródłem rozrywki dla naszych klientów – powiedziała Julian Monaghan, Director of Channels, Prime Video na Europę.

Prime Video + SkyShowtime. Jaka cena?

Jeśli nadchodząca zmiana wzbudziła wasze zainteresowanie, to z pewnością zastanawiacie się nad tym, jak będzie wyglądał cennik. Okazuje się, że bardzo przejrzyście. Posiadacze kont na Prime Video zapłacą za dostęp do treści SkyShowtime dodatkowe 24,99 zł miesięcznie.

– Jest nam miło ogłosić współpracę z Amazon i udostępnienie oferty SkyShowtime na Prime Video. To partnerstwo pozwala nam rozszerzyć zasięg na niektórych z naszych kluczowych rynków, dając klientom Amazona możliwość obejrzenia naszych seriali na wyłączność, a także zobaczenia hitów filmowych oraz naszych lokalnych produkcji oryginalnych - dodał z kolei Monty Sarhan, CEO SkyShowtime.

Zdjęcie otwierające: unsplash