Walka o władzę w Gotham rozkręca się na dobre. Nowy zwiastun serialu “Pingwin” z Colinem Farrellem jest już dostępny. Otrzymaliśmy też szybką datę premiery w Max.

Pingwin (spin-off Batmana) – nowy zwiastun

“Pingwin” to nowy serial HBO, będący spin-offem, a zarazem sequelem “Batmana” z 2022 roku. Tytuł przybliży Wam wydarzenia po śmierci Carmine'a Falcone’a, pozostające pod znakiem brutalnej walki o władzę w Gotham. Do wyścigu stają tytułowy antybohater, córka zmarłego bossa – Sofia – oraz inni przedstawiciele rodu Falcone'ów. Ich zmagania możecie śledzić na łamach nowego zwiastuna, który zadebiutował podczas San Diego Comic-Conu, a który ukazuje Pingwina z nieco innej, intymnej strony:

Produkcja poświęcona postaci Oswalda Cobblepota stworzy okazję do pełniejszego zagłębienia się w jego psychikę, co wcześniej w przypadku “Jokera” przyniosło fenomenalne rezultaty. Powrócimy m.in. do jego trudnego dzieciństwa i skomplikowanej relacji z matką. Dodatkowym, cennym kontekstem będzie też nić porozumienia łącząca bohatera ze wspomnianą Sofią Falcone. Jak zdradza wcielający się w tytułową rolę Farrell:

To dwoje ludzi walczących o przetrwanie, którzy zostali zanurzeni w świecie pełnym dwulicowości, niepowodzeń i przemocy. Są bardzo podejrzliwi. Łączy ich wspólna przeszłość.

Pingwin – data premiery w Max

Zwiastun “Pingwina” zdradza też, kiedy możemy spodziewać się premiery serialu w serwisie Max. Data jest nieodległa i została oznaczona na 19 września 2024 roku. Na całość złoży się 8 odcinków.

Na tym jednak nie koniec nowości w uniwersum dookoła tej samej historii. 2 października 2026 roku zadebiutuje bowiem "The Batman Part II", w którym do roli powrócić ma ponownie Colin Farrell.

Obsada i twórcy

W rolach głównych wystąpią: Colin Farrell i Cristin Milioti, którym partnerują na ekranie m.in.: Clancy Brown, Michael Kelly, Shohreh Aghdashloo, Deirdre O'Connell, Rhenzy Feliz i Michael Zegen.

Showrunnerką produkcji jest Lauren LeFranc ("Agenci T.A.R.C.Z.Y."). Funkcję producentów wykonawczych pełnią zaś związani z “Batmanem” Dylan Clark i Matt Reeves, a także: Farrell, LeFranc, Craig Zobel oraz Bill Carraro.

Źródło: Max