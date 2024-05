Promocja serwisu Max wystartowała pełną parą i jest ściśle powiązana z uniwersum “Diuny” Po ogłoszeniu daty premiery w VOD drugiego z serii filmów przyszła teraz pora na zapowiedź serialu. Zobaczcie 1. zwiastun “Diuna: Proroctwo”.

Diuna: Proroctwo – zwiastun HBO Max

“Diuna: Proroctwo” to najnowsza odsłona arrakijskiego uniwersum, będąca zarazem prequelem dwóch świetnie przyjętych filmów Denisa Villeneuve’a. Serial przeniesie Was w czasie aż o 10 000 lat przed narodzinami Paula Atrydy, kiedy to powstawały podwaliny pod jedną z najpotężniejszych organizacji w świecie Diuny – zakon Bene Gesserit. Inspiracją dla tej historii jest powieść “Zgromadzenie żeńskie z Diuny” autorstwa Briana Herberta i Kevina J. Andersona.

Jak możemy przeczytać w oficjalnej zapowiedzi serwisu:

»Diuna: Proroctwo« przedstawia losy dwóch sióstr Harkonnen, które walczą z siłami zagrażającymi przyszłości ludzkości. Kobiety zakładają legendarne zgromadzenie, które w przyszłości zasłynie jako zakon Bene Gesserit [...]. Ambitna, uparta i silna Valya Harkonnen marzy o przywróceniu szlacheckiego statusu swojej rodzinie. Kiedy tragedia niszczy jej plany na przyszłość, bohaterka wybiera nową drogę, która zaprowadzi ją do słynnego zgromadzenia.

Pierwszy, oficjalny zwiastun “Diuna: Proroctwo” jest już dostępny i zaprasza Was do realiów, w których bezwzględne intrygi, polityczne potyczki i starcia o władzę są na porządku dziennym:

Diuna: Proroctwo – obsada i twórcy

W rolach głównych zobaczymy Emily Watson i Olivia Williams, którym partnerują na ekranie Travis Fimmel, Jodhi May, Mark Strong, Sarah-Sofie Boussnina, Josh Heuston, Chloe Lea, Jade Anouka, Faoileann Cunningham, Edward Davis, Aoife Hinds, Chris Mason, Shalom Brune-Franklin, Jihae, Tabu, Charithra Chandran, Emma Canning, Yerin Ha oraz dołączająca właśnie do obsady Jessica Barden (w roli młodej Valyi Harkonnen).

Showrunnerką i jedną z producentek wykonawczych serialu jest Alison Schapker (“Lost: Zagubieni”, “Fringe: Na granicy światów”, “Westworld”).

Kiedy premiera w Max?

Serial zadebiutuje już na łamach następcy HBO Max – w serwisie Max (którego polską premierę zaplanowano na 11 czerwca 2024 roku). Stanie się to jesienią tego roku. Na kompletną serię złoży się 6 odcinków.

Źródło: HBO Max