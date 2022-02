Telewizory LCD marki Philips będą stanowić główną część oferty na rok 2022. Właśnie poznaliśmy pierwsze szczegóły na temat poszczególnych serii: od PML9507 – przez PUS8807, PUS8507 i PUS8007 – po PUS7607.

Oto telewizor Philips PML9507 z podświetleniem miniLED

Flagowym telewizorem LCD w tegorocznej ofercie marki będzie urządzenie o nazwie Philips PML9507. To sprzęt z wysokiej półki, wyposażony w podświetlenie miniLED z co najmniej tysiącem stref lokalnego ściemniania. To powinno przełożyć się na wysoki kontrast, który wraz z żywymi kolorami, wysoką płynnością i szeroką funkcjonalnością ma się składać na jego ogólną charakterystykę.

Philips PML9507 będzie wyposażony w panel VA o rozdzielczości 4K i odświeżaniu 120 Hz. Dwa z czterech portów HDMI będą dostępne w wersji 2.1 i zaoferują między innymi VRR – oznacza to tyle, że częstotliwość odświeżania będzie mogła być dostosowywana do liczby wyświetlanych klatek na sekundę. To (podobnie jak nowy panel gracza, dający szybki dostęp do najważniejszych ustawień) ukłon w kierunku miłośników elektronicznej rozrywki.

Telewizor obsłuży też HDR10+ i Dolby Vision, zaoferuje 2.1-kanałowy system audio o mocy 70 watów oraz odda do dyspozycji pełną funkcjonalność systemu Android TV 11. Na pokładzie znajduje się wbudowany Chromecast, jest też Asystent Google, a sklep Google Play wypełniony jest aplikacjami, takimi jak Netflix, YouTube czy Amazon Prime Video. Dostępne warianty przekątnych to 55, 65 i 75 cali i w każdym przypadku można liczyć na efektowne, czterostronne oświetlenie Ambilight.

Nowe, przystępniejsze cenowo telewizory Philips na rok 2022

Kolejną nowością jest Philips PUS8807 o zbliżonej specyfikacji, ale wyposażony w standardowe, choć wciąż bezpośrednie podświetlenie LED. Od „flagowca” różni się też tym, że oferuje tradycyjny, trójstronny system Ambilight. Nadal za to może pochwalić się nowym Androidem i wbudowanym Chromecastem, panelem klasy 120 Hz i obsługą VRR, a także HDR-em w obu kluczowych formatach. Szkoda tylko, że głośniki to jedynie 20-watowy system 2.0. Plusem za to jest szeroki wybór przekątnych: od 43, przez 50, 55, 65 i 75, po 86 cali.

Zerknijmy okiem na średnią półkę. Tam czekają na nas kolejne dwa modele: Philips PUS8507 i PUS8007. To już telewizory z panelami o odświeżaniu 60 Hz i z podświetleniem krawędziowym. Różnią się od siebie standardem Wi-Fi (ten pierwszy ma szybsze Wi-Fi 5, drugi zaś Wi-Fi 4), zastosowanym procesorem (ten pierwszy ma wydajniejszy), a do tego PUS8507 oferuje jeszcze ALLM i DTS Play-Fi, czego drugiemu brakuje.

Jeszcze niżej znajduje się Philips PUS7607 – bez systemu Ambilight i z autorską platformą Smart TV: Saphi zamiast Androida. To typowy model bazowy, który dostępny będzie w rozmiarach 43, 50, 55, 65 i 70 cali.

Warto przypomnieć, że pod koniec stycznia Philips pokazał także OLED807 – swój najnowszy telewizor OLED, wyposażony w jaśniejszy panel LG Display (OLED EX), czterostronny Ambilight i procesor P5 AI.

Źródło: FlatpanelsHD, DisplaySpecifications, TP Vision, informacja własna