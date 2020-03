Zamiast ze sobą rywalizować, postanowiły połączyć siły. Firmy Sharp i NEC Display Solutions będą grały w jednej drużynie na rynku wyświetlaczy.

Sharp i NEC Display Solutions łączą siły, aby wzmocnić swoją pozycję w sektorze wyświetlaczy. Owocem ich współpracy będzie spółka joint venture, mająca – jak pięknie napisano w oficjalnej notce prasowej – sumować największe atuty obu producentów, by odpowiadać na potrzeby globalnej sieci klientów.

Sharp i NEC w jednej drużynie

Obie firmy tworzące nowo powstałą spółkę Sharp-NEC to mający olbrzymie doświadczenie i spore uznanie producenci wyświetlaczy, przede wszystkim do zastosowań profesjonalnych. Na portfolio jednego i drugiego składają się monitory o nieprzeciętnie wiernym odwzorowaniu kolorów, wielkoformatowe ekrany do digital signage i inne, najróżniejsze panele.

„NEC oferuje jedno z najszerszych portfolio rozwiązań wizualnych w branży, a dzięki przyjętemu podejściu sprzedażowemu, jest uznawany za zaufanego doradcę i dostawcę kompleksowych rozwiązań – skomentował Hisatsugu Nakatani, prezes NEC Display Solutions. – Sharp i NEC reprezentują to samo podejście, koncentrując się na najwyższej satysfakcji klientów, dzięki produktom wysokiej jakości, doskonałości liderów sprzedaży i zaangażowaniu w budowanie relacji”.

W podobnym tonie wypowiedział się Fujikazu Nakayama, starszy dyrektor zarządzający Sharp Corporation. Dodał, że „mocne strony Sharpa i NEC-a wzajemnie się uzupełniają. Liczymy, że ta umowa zaowocuje szeroką synergią i przyniesie korzyści związane ze skalowaniem i ekspansją biznesu, [a także] przyczyni się do rozwoju naszej firmy w sektorze B2B”.

Sharp przejmuje 2/3 akcji NEC DS

Na mocy podpisanej umowy już 1 lipca 2020 roku Sharp wejdzie w posiadanie 66 proc. udziałów w NEC Display Solutions. Ten drugi producent wciąż jednak będzie dostarczać produkty pod swoją marką.

Źródło: NEC Display Solutions, NEC Corporation

Czytaj dalej o NEC Display Solutions: