Sharp to kolejny producent, który zdecydował się na wykorzystywanie w swoich telewizorach wyświetlaczy QD-OLED dostarczanych przez firmę Samsung Display.

Przez lata na rynku dostawców wielkoformatowych wyświetlaczy z organicznymi diodami dominowała firma LG Display. W 2022 roku doszło jednak do mocnego trzęsienia ziemi. Wywołała je firma Samsung, która ruszyła z masową produkcją paneli QD-OLED. To zupełnie nowy typ ekranu (bazujący na niebieskich diodach i kropkach kwantowych). Zachowując głęboką czerń i nieskończony kontrast oferuje jeszcze bardzo wysoką jasność i świetne kolory. Wojtek w recenzji modelu S95B pisał wprost, że jest to telewizor nieziemski i bez zawahania przyznał mu maksymalną notę: 5/5.

Sharp wprowadza telewizory QD-OLED z matrycami Samsunga

Udany debiut w ubiegłym roku sprawił, że firma Samsung zdecydowała się na rozwijanie swojej rodziny telewizorów QD-OLED. Na wykorzystanie tego typu paneli zdecydowała się również firma Sony (dla ścisłości: to właśnie Japończycy zaprezentowali pierwszy taki model, korzystając z dostaw Samsunga). Na tych dwóch markach – jak się okazuje – wcale się nie skończy. Otrzymaliśmy oficjalnie potwierdzenie, że Sharp jest trzecim producentem, o którym wiemy, że wykorzysta w swoich telewizorach panele QD-OLED firmy Samsung Display.

Na dobry początek Sharp wprowadza na rynek serię FS1, na którą składają się modele o przekątnych 55 i 65 cali. Oba zaoferują rozdzielczość 4K, jak również porty HDMI 2.1, łączność Wi-Fi 6, obsługę Dolby Vision i Atmos oraz system Google TV. Na razie urządzenia będą dostępne w Japonii, ale ich premiera poza Krajem Kwitnącej Wiśni jest całkiem prawdopodobna.



Tak wygląda Sharp FS1 z panelem QD-OLED.

Na tym nie koniec

Firm zainteresowanych tą technologią jest jednak jeszcze więcej. Możliwości wykorzystania wyświetlaczy QD-OLED w przyszłości nie wykluczają między innymi TCL oraz TP Vision (czyli właściciel marki Philips TV). Mówią o tym głośno, choć na razie nie wiemy o żadnych przygotowywanych modelach tego typu. Bez wątpienia jednak potencjał ekranów firmy Samsung Display jest dostrzegany.

Podczas gdy swoje panele QD-OLED chętnie udostępnia innym producentom telewizorów, w swoich modelach Samsung zaczyna stosować także wyświetlacze OLED dostarczane przez LG Display. Zresztą z takich matryc korzystają też wspomniane wcześniej firmy Sony i Sharp, jak również pozostali producenci telewizorów OLED: Philips, Panasonic, Xiaomi, Hisense czy JVC. Niewątpliwie jednak Samsung ze swoimi QD-OLED-ami staje się poważnym graczem na tym rynku.

Źródło: FlatpanelsHD, informacja własna