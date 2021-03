Premiera gry Sherlock Holmes: Chapter One zbliża się wielkimi krokami. Najwyższy czas więc spojrzeć na to, jak będzie prezentować się rozgrywka w najnowszej odsłonie tej serii.

Tak wygląda (nowy) Sherlock Holmes

Młody, bezczelny, nieco arogancki, odważny, pełen uroku, ale też odrobinę naiwny – taki był wybitny detektyw podczas swojego pierwszego dochodzenia. To właśnie jemu poświęcona jest fabuła gry Sherlock Holmes: Chapter One – prequela rozwijanej od lat serii. Właściwie mówimy o dwóch sprawach naraz, bo do rozwiązania są: lokalny problem korupcyjny i zagadka śmierci matki.

O fabule jednak wiele razy już słyszeliśmy. Teraz wreszcie mamy okazje, by zobaczyć, jak będzie wyglądać rozgrywka. Pierwszy gameplay nowego Sherlocka Holmesa daje nadzieje na to, że będzie wyjątkowo dużo akcji, kilka świetnych dialogów oraz – przede wszystkim – przesłuchiwanie świadków, szukanie poszlak i wymagające pomyślunku łączenie faktów. Obejrzyj ten materiał, by dowiedzieć się więcej…

Zobacz pierwszy gameplay trailer gry Sherlock Holmes: Chapter One:

Na poznanie całej historii przygotowanej przez ekipę Frogwares, będziesz potrzebować od 40 do 50 godzin, z czego sam główny wątek pochłonie około 12-15 godzin. Premiery gry doczekamy się jeszcze w tym roku i wypada w tym miejscu podkreślić, że Sherlock Holmes: Chapter One trafi na pecety (Steam, GOG i Epic) oraz konsole obecnej i poprzedniej generacji: Xbox Series X|S, PlayStation 5, Xbox One i PlayStation 4.

Źródło: IGN, Dark Side of Gaming

