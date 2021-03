Wydawca gier niezależnych Team17 poinformował, że wkrótce w ramach wczesnego dostępu zadebiutuje nowa, taktyczna gra FPS, która może spodobać się fanom Rainbow Six Siege.

Team 17 + Void Interactive = Ready or Not

Opracowana przez Void Interactive, nadchodząca gra na PC, zatytułowana Ready or Not, jest opisywana jako intensywna, taktyczna strzelanka pierwszoosobowa. Gra w szczególności powinna przypaść do gustu wszystkim fanom Rainbow Six Siege oraz gier z serii SWAT, w której to gracze wcielają się w rolę policjantów, a ich głównym zadaniem jest, chociażby odbijanie zakładników. Studio podkreśla, że w grze bardzo ważnym aspektem będzie element skradania. Poniżej możecie zobaczyć najnowszy zwiastun produkcji.

Ready or Not – kiedy premiera?

Warto również wspomnieć o tym, że twórcy poinformowali, że w grze będzie dostępnych kilka różnych trybów – zaczynając od kampanii, w której musimy poprowadzić zespół złożony z członków SWAT sterowanych przez sztuczną inteligencję, kończąc na trybie dla wielu graczy, czy, chociażby kooperacji ze znajomymi. Jeśli chcecie poznać więcej szczegółów na temat Ready or Not, to możecie to zrobić, odwiedzając oficjalną stronę w serwisie Steam. Niestety, na ten moment nie ma dokładnych informacji o tym, kiedy gra zadebiutuje na rynku, jednak wcześniej produkcja będzie udostępniona w ramach wczesnego dostępu.

Na ten moment pozostaje nam jedynie cierpliwie czekać.

Jak wrażenia po zwiastunie? Koniecznie dajcie znać w komentarzach!

Źródło: PC Gamer

Warto zobaczyć również: