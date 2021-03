Yakuza 6: The Song of Life – czyli kultowa gra akcji, która ukazała się w 2018 roku na PlayStation 4, wielkimi krokami zmierza również na PC. Poznaliśmy właśnie wymagania sprzętowe tej kultowej produkcji.

Yakuza 6: The Song of Life – gra wkrótce zadebiutuje na PC

Yakuza 6: The Song of Life – czyli ostatnia gra, w której bohaterem jest Kazuma Kiryu, wielkimi krokami zmierza również na komputery osobiste. Wielu zadawało sobie pytanie, jakie będą wymagania sprzętowe, tego kultowego tytułu. Na szczęścia SEGA, która jest oficjalnym wydawcą gry, postanowiła przerwać milczenie i ujawniła wymagania sprzętowe produkcji, która już 25 marca 2021 roku trafi na PC.

Minimalne wymagania sprzętowe:

System operacyjny: Windows 10 64-bit

DirectX: Wersja 11

Pamięć RAM: 4 GB

Procesor: Intel Core i5-3470 | AMD FX-6300

Karta graficzna: Nvidia GeForce GTX 660, 2 GB | AMD Radeon HD 7870, 2 GB

Wymagane miejsce na dysku: 40 GB

Zalecane wymagania sprzętowe:

System operacyjny: Windows 10 64-bit

DirectX: Wersja 11

Pamięć RAM: 6 GB

Procesor: Intel Core i7-6700 | AMD Ryzen 5 2600

Karta graficzna: Nvidia GeForce GTX 1070, 8 GB | AMD Radeon RX Vega 56, 8 GB

Wymagane miejsce na dysku: 40 GB

Yakuza 6: The Song of Life – gra trafi również na konsole Xbox One oraz Xbox Series X

Na szczęście nie jest to koniec dobrych informacji, bowiem SEGA potwierdziła, że gra trafi również na konsolę Xbox One oraz Xbox Series X. Grę będziecie mogli również wypróbować w ramach usługi Game Pass. Na koniec przypomnijmy, że gra trafi do nas 25 marca 2021 roku. Poniżej możecie zobaczyć oficjalny zwiastun na konsolę PlayStation 4.

Źródło: SEGA, Microsoft Store

