Ukraińskie studio Frogwares z oczywistych względów nie ma ostatnio szczególnie korzystnych warunków do pracy. Mimo tego chce działać dalej i zaplanowało Project Palianytsia.

Studio Frogwares zapowiada nową grę, Rosjanie jej nazwy nie wymówią

Za naszą wschodnią granicą działa sporo ekip zajmujących się grami. Ostatnio wiele mówiło się na temat GSC Game i S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, ale o chwilę uwagi prosi również Frogwares. Gdyby ktoś w pierwszej chwili nie kojarzył to przypomnijmy, że jest to już całkiem doświadczony zespół, który lubuje się szczególnie w przygodówkach. Ma na swoim koncie między innymi The Sinking City oraz kilka produkcji z serii Sherlock Holmes.

Czym zajmuje się aktualnie? Jak się okazuje, nową grą o tytule Project Palianytsia. Jej zapowiedź, właśnie teraz, ma być również pewnym gestem w stronę rosyjskiego agresora. Oczywiście wyłącznie symbolicznym. Palianytsia to nazwa tradycyjnego chleba ukraińskiego, a jednocześnie słowo, z którego wymówieniem ogromne trudności mają Rosjanie.

„Ujawniamy grę teraz i w ten sposób, aby pokazać ludziom, że idziemy dalej, a także jako wyraźny środkowy palec dla tych, którzy myśleli, że mogą po prostu wjechać do naszego kraju mając nadzieję, że zakłócą i zrujnują nasze życie.” - Sergey Oganesyan, marketing manager w Frogwares

Project Palianytsia to też przygodówka

Póki co nie otrzymaliśmy wielu konkretów dotyczących samej rozgrywki. Wiadomo jednak, że także Project Palianytsia (nie jest to finalny tytuł, ale tak mocne akcentowanie słowa palianytsia sugeruje, że ono powinno pozostać) będzie grą przygodową. Podobno mroczną z elementami horroru, a zarazem fabułą osadzoną w epoce wiktoriańskiej.

Co istotne, Project Palianytsia nie jest projektem, który wcześniej znajdował się w planach, studio Frogwares musiało pewne sprawy przewartościować i w efekcie zrodził się nowy pomysł. Padają stwierdzenia, że Project Palianytsia będzie nieco bardziej uproszczoną produkcją względem poprzednich gier tej ekipy. Przygotowaną w takim stopniu, na jaki pozwalają obecne realia na Ukrainie i fakt, że niektórzy członkowie Frogwares mieli przystąpić do walki lub niesienia pomocy humanitarnej.

Latem powinno pojawić się więcej informacji na temat przygotowywanej gry. Można oczekiwać przynajmniej ostatecznego tytułu oraz listy platform docelowych.

Źródło: @Frogwares, videogamer