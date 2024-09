Na targach IFA 2024 widziałem prototyp smartfonu ze skanerem twarzy ukrytym pod wyświetlaczem. To może być przełom.

Za rozwiązaniem stoi niemiecka firma trinamiX, która zajmuje się rozwojem zabezpieczeń biometrycznych. Jej najnowsza technologia - nazwana wymownie Under Screen Face Authentication Display - pozwala na integrację skanera twarzy bezpośrednio z panelem OLED.

Skaner twarzy pod ekranem jest niemal niewidoczny

Technologia została zaprezentowana na pokładzie prototypowego smartfonu TCL ze składanym wyświetlaczem 7,85 cala, ale podobne rozwiązania można implementować także w zwykłych smartfonach.

Po lewej znajduje się urządzenie z ekranowym skanerem twarzy, a po prawej pogląd skanu w czasie rzeczywistym.

Sprawdziłem i nie ma tu żadnej ściemy - obraz faktycznie przechwytywany jest nawet wtedy, gdy w miejscu skanera cały czas wyświetlane są treści. To spora przewaga nad ekranowymi aparatami do selfie, które w chwili robienia zdjęć wygaszają piksele nad sensorem.

Czy skaner jest widoczny? Tak, ale bardzo delikatnie. Trzeba wiedzieć, gdzie go szukać, przyjrzeć się z bliska i skupić wzrok. Nie sądzę, by w codziennym użytkowaniu jakkolwiek by to przeszkadzało.

Według opisu producenta, technologia Under Screen Face Authentication Display łączy tradycyjny skan twarzy z opatentowaną "kontrolą żywotności", która ma odróżniać ludzką skórę od innych materiałów, a tym samym zwiększyć bezpieczeństwo.

trinamiX chwali się uzyskaniem certyfikatów bezpieczeństwa od organizacji International Internet Finance Authentication Alliance (IIFAA), FIDO Alliance i czy samego Google’a. Po implementacji na Androidzie skaner mógłby tym samym służyć nie tylko do odblokowywania urządzenia, ale i autoryzacji płatności.

Apple ostrzy sobie zęby na podobne technologie. iPhone’y mogą się zmienić nie do poznania

iPhone’y od 2017 roku wykorzystują zaawansowane skanery twarzy, co jednak okupione jest poważnymi kompromisami. Choć Apple’owi udało się dokonać sporem miniaturyzacji, nawet najnowsze modele mają w wyświetlaczach spore otwory skrywające niezbędne sensory.

iPhone 15 Pro Max

Od lat mówi się, że Apple planuje w końcu umieścić Face ID pod wyświetlaczem. Związany z branżą ekranów analityk Ross Young twierdzi, że pierwszy iPhone z ukrytym skanerem twarzy może pojawić się w 2026 roku.