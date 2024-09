Ultracienki smartfon Honora przybył do Europy. Wraz z nim nietypowy laptop

W Berlinie odbyła się europejska premiera nowych produktów marki Honor. Wśród nich wyjątkowo smukły składany smartfon, tablet z ekranem OLED i laptop jakiego jeszcze nie widziałeś.

Ściślej rzecz ujmując, nie są to produkty całkowicie nowe, bo nasze pierwsze wrażenia z korzystania z Honora Magic V3 mogliście przeczytać na łamach Benchmarka już w sierpniu. Wszystko dlatego, że wcześniej zdążył on trafić do sprzedaży w Chinach, a międzynarodową premierę producent zostawił sobie na targi IFA 2024.

Honor Magic V3 i MagicPad 2 - ceny i dostępność w Europie

Na razie producent ujawnił europejskie ceny smartfonu i tabletu, które prezentują się tak:

Honor Magic V3 (12/512 GB) - 1999 euro (ok. 8550 zł);

Honor MagicPad 2 (12/256 GB) - 599 euro (ok. 2560 zł).

Otrzymałem potwierdzenie, że w Polsce na pewno pojawi się Honor Magic V3. Losy pozostałych urządzeń nie są znane.





Honor Magic V3 jest rekordowo cienki

Ubiegłoroczny V2 miał po złożeniu 9,9 mm grubości, dzięki czemu przez niemal rok dzierżył tytuł najcieńszego składanego smartfonu na świecie. Tymczasem Honor Magic V3 zszedł do 9,2 mm po złożeniu i raptem 4,35 mm po rozłożeniu. Przynajmniej w wersji czarnej, bo pozostałe są o 0,1 mm grubsze.

Honor Magic V3

Żebyście mieli punkt odniesienia - złożony Galaxy Z Fold 6 ma 12,1 mm grubości. W zasadzie jedna połówka Honora Magic V3 jest niewiele grubsza od portu USB-C, więc ten wynik ciężko będzie przebić.

Honor Magic V3, iPhone 15 Pro Max i Pixel 9 Pro XL

A i w środku nie ma biedy, bo producent nie zapomniał o topowym czipie, potrójnym aparacie z peryskopowym teleobiektywem czy dużej baterii. Honor Magic V3 ma:

zewnętrzny ekran OLED 6,43 cala o rozdzielczości 2376 x 1060 (405 ppi) i zmiennym odświeżaniu do 120 Hz;

składany ekran wewnętrzny OLED 7,92 cala o rozdzielczości 2344 x 2156 (402 ppi) i zmiennym odświeżaniu do 120 Hz;

Snapdragona 8 Gen 3;

12 GB pamięci RAM;

512 GB pamięci UFS 4.0 na dane;

aparat 50 Mpix z przysłoną f/1,6 i optyczną stabilizacją obrazu;

aparat 40 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym f/2,0;

aparat 50 Mpix z peryskopowym teleobiektywem 3,5x, przysłoną f/3,0 i optyczną stabilizacją obrazu;

dwa aparaty przednie 20 Mpix z przysłoną f/2,2;

5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, i eSIM;

czytnik linii papilarnych w przycisku zasilania;

baterię 5150 mAh z szybkim ładowaniem przewodowym 66 W i bezprzewodowym 50 W;

wymiary 156,6 x 74 x 9,2 (złożony) i 156,6 x 145,3 x 4,35 mm (rozłożony);

wagę 226 g.

IPX8.

Wyświetlacz Honora Magic V3 został zaprojektowany z myślą o ochronie wzroku. Producent chwali się rozwiązaniami zapobiegającymi zmęczeniu oczu czy nawet krótkowzroczności.

Nie zabrakło i sztucznej inteligencji, w tym gumki do usuwania niechcianych obiektów ze zdjęć, Magicznego Portalu, automatycznego porządkowania aplikacji na pulpicie czy tłumacza wykorzystującego wewnętrzny i zewnętrzny ekran jednocześnie.

Honor MagicPad 2 to tablet z wielkim ekranem OLED

Główną nowością w tej generacji jest ekran z matrycą OLED, co w świecie tabletów wciąż nie jest standardem. Można liczyć na piękne kolory, dobry kontrast i idealną czerń.

Również w wyświetlaczu Honora MagicPad 2 zastosowano rozwiązania mające chronić wzrok. W tym wysoką częstotliwość przyciemniania na poziomie 4320 Hz.

Reszta specyfikacji jest solidna, ale niewyśrubowana. Honor MagicPad 2 ma:

ekran OLED 12,3 cala o rozdzielczości 3000 x 1920 (290 ppi) i odświeżaniu 144 Hz;

Snapdragona 8s Gen 3;

12 GB pamięci RAM;

256 GB pamięci na dane;

aparat 13 Mpix z przysłoną f/2,0;

aparat przedni 9 Mpix z przysłoną f/2,2;

5G, Wi-Fi 6 i Bluetooth 5.3;

baterię 10 050 mAh;

wymiary 274,5 x 180,5 x 5,8 mm;

wagę 555 g.

Jak przystało na dzisiejsze standardy, Honora MagicPad 2 jest kompatybilny z opcjonalną klawiaturą i rysikiem.

Jest i laptop Honor MagicBook Art 14 z doczepianą kamerą

Gdy moda na małe ramki dotarła do notebooków, projektanci stanęli przed trudnym wyzwaniem znalezienia miejsce na kamerę do wideorozmów. Część producentów decyduje się na powiększenie górnej ramki. Cześć umieszcza przy krawędzi wyświetlacza szpecące wcięcie. Były też próby chowania kamery w klawiaturze. Honor ma jednak inny pomysł.

W Honorze MagicBook Art 14 kamera schowana jest z boku obudowy. W każdej chwili można ją wyjąć i przyczepić nad wyświetlaczem za pomocą magnetycznego złącza. Jest ono dwustronne, więc kamerę można skierować do siebie lub od siebie.

Takie rozwiązanie pozwoliło zastosować rekordowo małe ramki bez wcięć, a użytkownicy szczególnie wrażliwi na punkcie prywatności nie będą musieli zaprzątać sobie głowy zaklejaniem kamery.

Honor MagicBook Art 14

Ekran tego notebooka również został wykonany w technologii OLED. Ma przekątną 14,6 cala, rozdzielczość 3120 x 2080 i odświeżanie 120 Hz.

Poza tym Honor MagicBook Art 14 jest solidnie wyposażonym laptopem z Intel Core Ultra 5 125H lub Intel Core Ultra 7 155H, maksymalnie 32 GB RAM-u i terabajtowym dyskiem SSD. Na razie nie wiadomo, czy będzie można go kupić w Polsce.

Niezależna opinia redakcji. Organizatorem wyjazdu była firma Honor.