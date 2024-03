Allegro nie tylko w Polsce. Platforma sprzedażowa dostępna jest w Czechach od maja 2023 r., a od niedawna również na Słowacji. Jakie opinie spływają od naszych sąsiadów?

Allegro oficjalnie na Słowacji. Platforma sprzedażowa rozpoczęła działalność ostatniego dnia lutego, jednak oficjalne ogłoszenie działalności nastąpiło dopiero w połowie marca 2024 r., by dać sprzedawcom czas na wystawienie ofert. Teraz nadszedł czas pierwszych podsumowań. Co klienci sądzą o Allegro.sk?

Słowacja polubiła Allegro

Pierwsze opinie są pozytywne. Potwierdzają to informacje z serwisu Huereka.sk - 87 proc. klientów ma dobre zdanie o słowackim Allegro (stan na 18.03.2024 r.), a ogólna ocena portalu to 4,5 na 5 gwiazdek. Co zachwalają sobie użytkownicy ze Słowacji? Korzystne ceny oraz szybka wysyłka do ich kraju to ich zdaniem główne walory Allegro.

To również szansa dla polskich sklepów. Jak podkreśla Paweł Bilczyński - Country Manager z Expandeco - Allegro to marketplace, więc pomaga udostępniać swoje zasoby sprzedawcom trzecim, co z kolei ma zbawienny wpływ na ekspansję na nowych rynkach i “pomaga przekroczyć wiele biznesowych barier”.

Obecność na marketplace to jednak powinien być dopiero pierwszy krok ku międzynarodowej ekspansji. Właściciele sklepów internetowych widzą już tendencję, że zadowolony klient czeski po zakupie na dużej platformie sprzedażowej, lubi dokonać kolejnej transakcji bezpośrednio w sklepie internetowym producenta. Robi tak nawet 45% z nich. Dlatego rozwijają na czeskim rynku nie tylko sprzedaż przez Allegro, ale i własne e-commerce skierowane do zagranicznego konsumenta. - zauważa Paweł Bilczyński.

Szansa dla polskich sklepów

Sklepy, które oferują produkty na polskim rynku, mogą zrobić dokładnie to samo na słowackiej wersji portalu za pośrednictwem specjalnego panelu. Proces jest dość szybki, a same oferty tłumaczone są automatycznie na język słowacki. Polski sprzedawca, chcąc wejść na rynek słowacki, musi jednak pamiętać o jednej rzeczy - narzędzia bazujące na sztucznej inteligencji są przydatne, ale nie idealne.

Ważne, żeby pamiętać, że nie są to rozwiązania, którym można w pełni zaufać. Pracę wykonaną przez sztuczną inteligencję zawsze musi sprawdzić człowiek. To ważne zwłaszcza w przypadku e-commerce, bo koszt sprowadzenia klienta jest duży, a tłumaczenia niskiej jakości potrafią w ostatniej chwili zniechęcić klienta do zakupu – przestrzega Paweł Bilczyński z Expandeco.

Preferencje klientów ze Słowacji

Jeśli chodzi o dostawy do sąsiadów z południa, to oferowana jest również opcja za pobraniem. Otóż z badań Allegro wynika, że aż proc. klientów ze Słowacji korzysta właśnie z tej opcji płatności przy odbiorze.

Słowacki rynek to wyzwanie, ale i szansa. Dość wspomnieć, że na Słowacji funkcjonuje prawie 15 tys. sklepów internetowych, a to proporcjonalnie dużo więcej niż w Polsce (ok. 65 tys.), jeśli uwzględnimy wielkość rynku.

Źródło: informacja prasowa