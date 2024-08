Dziś ćwierćfinał w siatkówce mężczyzn. Mecz Słowenia - Polska rozpocznie się 5 sierpnia 2024 r. o godz. 9:00. Gdzie oglądać transmisję w sieci? Istnieje kilka możliwości.

Letnie Igrzyska Olimpijskie w Paryżu to wyjątkowe wydarzenie, które przyciąga uwagę sportowców i kibiców z całego świata. Choć nasi sportowcy nie radzą sobie w tym roku najlepiej, ciągle czekamy na medale. Wśród faworytów są siatkarze, któzy 5 sierpnia 2024 r. o godz. 9:00 rozegrają mecz ćwierćfinałowy. Gdzie oglądać mecz Słowenia - Polska na igrzyskach olimpijskich?

Polskę na igrzyskach reprezentuje ponad 200 sportowców. Ich zmagania są transmitowane przede wszystkim przez Telewizję Polską i Eurosport. Poza konwencjonalną telewizją, możliwe jest też śledzenie poszczególnych konkurencji w sieci.

Gdzie oglądać mecz Słowenia - Polska na igrzyskach olimpijskich?

Telewizja Polska będzie transmitować mecz Słowenia - Polska w kilku kanałach. Zmagania polskich siatkarzy na IO w Paryżu będzie można oglądać na kanałach TVP1, TVP VOD, TVPSport.pl oraz w aplikacji mobilnej, Smart TV i Hbb TV, a także w aplikacji TVP Sport.

Z kolei Eurosport udostępni mecz na dwóch kanałach. Mecz siatkarski Słowenia - Polska obejrzymy na kanałach Eurosport 1 i Eurosport 9. Ponadto transmisję będzie można oglądać na platformie Max.

Jeśli te opcje nie trafią w gusta kibiców, możliwe jest też skorzystanie z alternatywnego rozwiązania. W tej roli spełnić może się usługa Pilot WP. Jest to platforma telewizji internetowej, która umożliwia oglądanie kanałów telewizyjnych na żywo za pośrednictwem internetu. Jest to zatem idealne rozwiązanie do oglądania transmisji dostępnych na kanałach TVP, a także oglądania innych kanałów, nie tylko sportowych.