Tańsze pranie dzięki fotowoltaice. Wprowadzają nowe rozwiązanie

Japoński producent Sharp udostępnia swoim klientom system Eee Connect, który ułatwia zarządzanie energią, produkowaną przez fotowoltaikę. System ten łączy instalację PV z klimatyzatorami, podgrzewaczami, lodówkami, a od teraz także pralko-suszarki.

Japoński producent Sharp ogłosił, że jego autorski system efektywnego wykorzystania energii elektrycznej, wygenerowanej przez instalację fotowoltaiczną, zyskuje nową funkcję. Do tej pory instalacja fotowoltaiczna była w ramach systemu łączona z urządzeniami gospodarstwa domowego, takimi jak klimatyzatory, podgrzewacze wody czy chłodziarki, a także z ładowarkami do samochodów elektrycznych.

W ramach aktualizacji do systemu należeć będzie kolejny rodzaj urządzeń AGD. Mowa o pralko-suszarkach ES-X12C/V12C. Możliwość zintegrowania tych urządzeń z systemem Eee Connect ma przynieść niemałe oszczędności.

"Według naszych obliczeń, możliwe jest zredukowanie rocznych rachunków za energię elektryczną za pranie i suszenie o ok. 30 proc." – twierdzi Sharp.

Tańsze pranie dzięki fotowoltaice

System ma być w stanie samodzielnie sterować parametrami suszenia w taki sposób, by wykorzystać nadwyżkę energii generowanej przez panele fotowoltaiczne. W praktyce oznacza to przesunięcie procesu suszenia w czasie tak, by użytkownik systemu musiał do niego pobrać możliwie mało energii z sieci.

Jak czytamy w serwisie pv magazine, Sharp oferuje możliwość wizualizacji danych na temat generacji energii, a także jej zakupu i sprzedaży, a także automatyczne sterowanie urządzeniami energetycznymi z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Japoński system ma pozwalać też na monitorowanie stanu pracy urządzeń i zdalną obsługę urządzeń domowych.

Sharp na początku 2024 r. zaprezentował też nowy rodzaj ładowarki do samochodów elektrycznych. Jest ona oparta na technologii V2H. Pozwala ona na wykorzystanie akumulatora samochodu elektrycznego w charakterze magazynu energii na potrzeby zasilania budynku.