Siatkówka na igrzyskach. AI mówi, jaki medal zdobędą Polacy

Reprezentacja Polski mężczyzn w siatkówce to w ostatnich latach najmocniejszy punkt, jeśli chodzi o sporty drużynowe nad Wisłą. Na igrzyskach olimpijskich jednak nie idzie im najlepiej. Zapytaliśmy sztuczną inteligencję o to, jaki wynik osiągną siatkarze w Paryżu.

Reprezentacja Polski mężczyzn w siatkówce jest drużyną, wobec której przy okazji każdego turnieju oczekiwania są duże. Nie powinno to dziwić – znajdujemy się w światowej czołówce i walczymy o najwyższe cele. Problemem są igrzyska olimpijskie, na których nie idzie nam najlepiej. Zapytaliśmy ChatGPT 4o o to, jak poradzimy sobie podczas trwających już igrzysk.

W fazie grupowej Polacy zmierzą się z Włochami, Brazylią i Egiptem. Po przeprowadzeniu 10 tys. symulacji możemy się cieszyć, Polska osiągnęła najwyższą średnią liczbę punktów na poziomie 11,1 pkt. Z przeprowadzonej symulacji wynika, że Polska zwycięży w swojej grupie, drugie miejsce zajmą Włochy, a z trzeciego miejsca z naszej grupy wyjdzie Brazylia. Szanse na wyjście z grupy ChatGPT szacował na 73,11 proc.

Polska w ćwierćfinale igrzysk olimpijskich

Dalszy etap symulacji obejmuje już fazę pucharową. Z obliczeń ChatGPT wynika, że tu zmierzymy się z Niemcami. I nie mamy dobrych informacji. Sztuczna inteligencja podała nam dwie wersje rozstrzygnięć. W pierwszym rzucie wywróżyła, że Polska przegra z Niemcami i kolejny raz zakończy występ na igrzyskach przed fazą medalową. Kiedy jednak poprosiłem ChatGPT, by podał dokładne wyniki ćwierćfinałów w oparciu o analizę, dowiedziałem się, że ogramy Niemców 3:1. AI wyjaśniło na moją prośbę, że prawdopodobieństwo zwycięstwa Polaków z Niemcami wynika 75 proc.

Strefa medalowa

W półfinale Polacy mają zmierzyć się z Francją. Tu już poszło bez kontrowersji z naszej strony. Polacy wygrają po trudnym meczu, który potrwa pięć setów. 3:2 i meldujemy się w finale. Tam czeka na nas Brazylia. W meczu o trzecie miejsce zmierzą się Francja i Włochy. Trójkolorowi wygrają 3:0 i zdobędą brązowy medal. Polakom nie pójdzie tak dobrze. Przegrają do zera z Brazylią, zadowalając się srebrnym medalem igrzysk olimpijskich.

Prawdopodobieństwo zdobycia złotego medalu

Na koniec zapytaliśmy, jakie jest prawdopodobieństwo, że polscy siatkarze zdobędą złoty medal igrzysk olimpijskich w Paryżu. Jeśli analizować sytuację od wyjścia z grupy, prawdopodobieństwo jest spore, wynosi 22,26 proc. Jeśli uwzględnić jeszcze fazę grupową – nasze szanse to ok. 10,01 proc. Szanse na srebrny medal to ok. 4,51 proc., a szanse na brąz to ok. 12,31 proc.