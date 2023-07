Użytkownicy smartwatchy od pewnego czasu zgłaszają nietypowe problemy związane z działaniem urządzeń. Samsung potwierdził przyczynę i wedle obietnic pracuje nad stosownymi poprawkami.

Problemy z urządzeniami mobilnymi pojawiają się bardzo często, w większości przypadków udaje się je wyeliminować za pośrednictwem aktualizacji. Teraz powinno być podobnie, ale zajmuje to duża czasu, a sam błąd może być w oczach niektórych bardzo nietypowy. Raporty napływają bowiem od wybranego grona użytkowników - osób z tatuażami na nadgarstkach.

Smartwatch nie działa na wytatuowanym nadgarstku?

Jedną z najważniejszych funkcji każdego dobrego smartwatcha jest monitorowanie aktywności oraz parametrów życiowych użytkownika. Wykorzystywane są do teog dane zbierane z nadgarstka, za pomocą odpowiednich sensorów. Co może w tym przeszkadzać? Między innymi tatuaże. Wiele smartwatchy w takiej sytuacji "wariuje", modele z logo firmy Samsung nie są wyjątkiem. Tusz pod skórą sprawia, że dochodzi do sytuacji, w których oprogramowanie przechodzi w stan właściwy dla urządzenia zdjętego z nadgarstka. Niemożliwa jest wtedy poprawna praca. To pokłosie faktu, że tusz blokuje przepływ światła emitowanego przez sensor optyczny.

Moderator społeczności Samsung opublikował na oficjalnym forum pozytywnie nastrajającą informację. Potwierdził, że programiści firmy Samsung od pewnego czasu badają ten problem i wreszcie znaleźli rozwiązanie. Obecnie pracują nad dodaniem odpowiedniej poprawki, która powinna sprawić, że wykrywanie noszenia zegarka będzie działało należycie także w przypadku użytkowników z tatuażami na nadgarstkach.

"Jeśli nie otrzymujesz powiadomień z powodu tatuaży, nas zespół pracuje nad korektą ustawień wykrywania noszenia, które zostaną ulepszone poprzez aktualizację w drugiej połowie roku."

Kiedy można spodziewać się aktualizacji?

Aktualizacja ma zostać wydana w drugiej połowie 2023 r.

Kto może się jej spodziewać? Wszystko wskazuje na to, że zostanie wprowadzona na modele z serii Galaxy Watch 4 i Galaxy Watch 5. Można też oczekiwać, że poprawki będą uwzględnione w zegarkach z serii Galaxy Watch 6, których premiera odbędzie się w najbliższej przyszłości (w ciągu kilku tygodni).