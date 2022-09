Samsung Galaxy Watch 5 Pro ma wszystko czego można oczekiwać od zaawansowanego smartwatcha. Imponującą funkcjonalność, bardzo dobrą jakość wykonania, znakomity system Wear OS na bazie Androida i wzorową wygodę noszenia. Recenzja.

Samsung Galaxy Watch 5 Pro ma wszystko, ale czy warto go kupić?

Samsung Galaxy Watch 5 Pro to smartwatch z funkcją rozmów telefonicznych, nawigacją GPS z obsługą plików GPX, badaniem EKG, pomiarem ciśnienia tętniczego oraz natlenienia krwi, odtwarzaczem Spotify działającym niezależnie od telefonu (zegarek ma własną łączność LTE przez eSIM), możliwością sparowania słuchawek bezprzewodowych przez Bluetooth również bez telefonu, płatnościami zbliżeniowymi przez NFC, analizą składu ciała, mapami Google, a także ekstremalnie odpornym na zarysowania szafirowym szkłem, lekką, wodoodporną, tytanową kopertą, dużym i wyraźnym wyświetlaczem AMOLED oraz bardzo wygodnym paskiem. A to nie wszystkie jego zalety.

Jeśli realna wartość smartwatcha jest sumą jego użytecznych cech, to moim zdaniem Samsung Galaxy Watch 5 Pro jest najlepszym smartwatchem z Wear OS w 2022 roku. Jeśli uważasz, że większość z powyższych cech jest dla Ciebie przydatna, to zapraszam do recenzji Galaxy Watch5.

Na skróty - przejdź od razu do wybranych tematów:

Tytanowa obudowa. Co to oznacza?

Galaxy Watch 5 ma kilka elementów wykonanych z tytanu - kopertę (czyli obudowę), przyciski oraz sprzączkę od paska. Tytan to bardzo lekki metal, cechujący się bardzo dobrą relacją masy do wytrzymałości, a oprócz tego nie uczula, ma wysoką odporność na czynniki chemiczne i jest przyjemny w dotyku.

Największe zalety tytanu są trzy: lekkość, wytrzymałość na wyginanie i atrakcyjny wygląd. Warto jednak podkreślić jedną wadę - tytan jest dość podatny na wybłyszczenia. W miarę używania na kopercie zegarka będa pojawiały się charakterystyczne szlaczki i ryski. Osoby które używały tytanowych przedmiotów użytkowych lub obrączek wiedzą doskonale o co chodzi.

Ślady na tytanie będą pojawiały się szybciej niż na dobrej stali, ale za to smartwatch jest o wiele lżejszy, a to ma chyba większe znaczenie w czasie codziennego używania. Zwłaszcza dla osób uprawiających sport.

Dół obudowy jest częściowo plastikowy i szklany. Tutaj widoczne są przede wszystkim duże styki sensora służącego do sprawdzania bioimpedancji elektrycznej (analiza składu ciała oraz EKG). Są też oczywiście czujniki badające tętno, nasycenie tlenu we krwi oraz ciśnienie krwi.

Wodoodporność

Samsung Galaxy Watch 5 Pro spełnia standard szczelności IP68 (22810:2010) + 5 ATM, więc kontaktu z wodą nie trzeba się obawiać. Pływanie w czystej wodzie jest możliwe, ale bez przyciskania klawiszy pod wodą. Smartwatch nie nadaje się jednak do nurkowania i sportów wodnych generujących wysokie ciśnienie wody (np. narty wodne itp).

Spełniony jest też standard wytrzymałości MIL-STD-810H. W tym przypadku chodzi bardziej o pył, wodę, wibracje i temperatury, ale nie koniecznie o uderzenia i upadki. Nie twierdzę, że smartwatch nie przetrwa upadku, ale pamiętajmy, że to nie jest zegarek pancerny.

Szafirowe szkło to duża zaleta

Moim zdaniem szafirowe szkło jest znacznie ważniejsze od tytanowej koperty. W przeciwieństwie do tytanu szafir ma potężną odporność na zarysowania. Jest duża szansa na to, że nawet po latach intensywnego używania smartwatcha, gdy obudowa będzie już wyglądała na lekko zmęczoną, szkło szafirowe będzie nadal w idealnym stanie, bez najmniejszej ryski.

Oczywiście na uderzenia wciąż trzeba uważać. Szkło szafirowe nie jest niezniszczalne. Przyłożenie zbyt dużej, punktowej siły może sprawić, że pęknie jak każde inne.

Brak obrotowego pierścienia, ale jest dotykowy

W kilku wcześniejszych modelach Galaxy Watch miał fizyczny, obrotowy pierścień wokół wyświetlacza (tak zwany bezel). Wystawał on ponad powierzchnię szkła, chroniąc je przed uderzeniami, a oprócz tego pozwalał przewijać treści na wyświetlaczu, bez jego dotykania.

Galaxy Watch 5 Pro takiego pierścienia nie ma. Funkcje ochronne pełni wystająca koperta, a do szybkiego przewijania może służyć dotykowy pierścień na brzegach ekranu.

Czasami bywa on przydatny, bo w systemie można dodać 15 widżetów, zainstalować sporo aplikacji oraz odbierać wiadomości tekstowe. Szybkie przewijanie treści to podstawa. Warto jednak podkreślić, że korzystanie z tego pierścienia nie jest konieczne. W zasadzie można całkowicie o nim zapomnieć - wystarczy zwykła obsługa dotykowa na wyświetlaczu plus dwa przyciski.

Przyciski są OK, ale brakuje mi jednej funkcji

Dwa tytanowe przyciski umieszczono po prawej stronie. Górny służy do włączania zegarka i powrotu do ekranu głównego w systemie (tarcza zegarka), a dolny to przycisk cofania o jeden ekran. Skok przycisków jest wyraźny, krótki i precyzyjny. Robią dobre wrażenie jakościowe.

CIEKAWOSTKA: Wciśnięcie obu przycisków jednocześnie powoduje zapisanie zrzutu ekranu, w postaci pliku PNG. Znajdziemy go zapisanego w pamięci telefonu, w katalogu DCIM - Pictures - Watch.

Jeśli ktoś wcześniej używał dobrego zegarka sportowego, to po przesiadce na Galaxy Watch 5 Pro powinien pamiętać o tym, że tego smartwatcha nie można obsługiwać wyłącznie za pomocą przycisków. Można zablokować dotyk (przydatne zwłaszcza w czasie pływania), ale nie ma opcji całkowitego sterowania systemem za pomocą sprzętowych klawiszy (nie ma np. przycisków góra - dół). Może to być problematyczne w czasie obsługi zegarka w deszczu lub błocie. Ten smartwatch ma wiele zaawansowanych funkcji, więc treningi w deszczu i wypady na łono natury powinny być dla niego czymś normalnym.

Specyfikacja produktu Samsung Galaxy Watch 5 Pro LTE Znaczki Super Ergonomia, Super Jakość, Super Produkt

Wymiary (wys/sz/gł) 45.4 x 45.4 x 10.5 mm

Waga 46.5 g

Typ komunikacji bezprzewodowy

Bateria (pojemność) 590 mAh

System operacyjny Wear OS by Samsung

Wyświetlacz (przekątna) 1,36 cale/cali

Wyświetlacz (technologia) AMOLED

Rozmowy telefoniczne tak

Wyświetlacz (rozdzielczość) 450x450 px

Procesor główny (nazwa) Samsung Exynos W920

Inne cechy smartwatcha krokomierz, akcelerometr, żyroskop, GPS, głośnik, mikrofon, wodoszczelność, pomiar częstotliwości bicia serca (EKG), monitor tętna, monitor ciśnienia, monitor snu, prognoza pogody, temperatura ciała, płatność, pomiar dystansu, stoper, budzik, licznik kalorii, powiadomienia, alarm, pomiar SpO2

Łączność bezprzewodowa 4G (LTE), NFC, Wi-Fi, Bluetooth 5.2 rozwiń

Duży smartwatch z dużym wyświetlaczem

Samsung Galaxy Watch5 Pro ma duże rozmiary. Średnica koperty bez przycisków to 45,4 mm, a wraz z uszami (tak zwany wymiar lug-to-lug) to aż 53 mm. Natomiast grubość to prawie 15 mm. Moim zdaniem ten smartwatch o wiele lepiej będzie wyglądał ma dużej ręce. Ja aktualnie mam dość chude nadgarstki - obwód lewego to około 17 - 17,5 cm, więc subiektywnie Watch 5 Pro 45 mm jest dla mnie za duży. Lepiej wyglądałby na mojej ręce zwykły Galaxy Watch 5 40 mm.

Podkreślam jednak, że to moja opinia - jeśli jakaś pani o drobnej, smukłej figurze, z nadgarstkiem 15 cm będzie chciała nosić taki duży smartwatch, to pozostaje mi tylko życzyć jej przyjemnego używania.

Wyświetlacz AMOLED o przekątnej 1,36 cala, rozdzielczości 450x450 px i wysokiej jasności robi bardzo pozytywne wrażenie. Jest ostry, kontrastowy, ma idealną czerń, nasycone kolory, jest w pełni czytelny nawet w słoneczny dzień, a do tego cechuje się wysoką czułością na dotyk i szybkimi reakcjami.

Galaxy Watch5 ma jeden z najlepszych wyświetlaczy we współczesnych smartwatchach. Zaletą jest też to, że automatyczne ustawianie jasności działa bardzo dobrze, więc w nocy ekran nie razi w oczy, a w dzień jest wyraźny.

Ekran zawsze włączony - AOD

Warto dodać, że zegarek ma tryb zawsze włączony, więc wyświetla tarczę zegarka, z podstawowymi informacjami (zależnymi od konkretnej tarczy), nawet po zablokowaniu ekranu. Co ważne w trybie AOD tarcza może być jednokolorowa, ale nie musi. Niektóre tarcze wyświetlają się w wielu kolorach i są zbliżone do tarczy aktywnej. Tryb AOD zużywa oczywiście trochę energii, ale nie trzeba z niego korzystać, bo zegarek aktywuje się po podniesieniu ręki. To jest mniej efektowna, ale bardziej efektywna opcja.

Pasek z magnetycznym zapięciem

Silikonowy pasek jest miękki, przyjemny w dotyku i bardzo komfortowy. Jego noszenie na co dzień jest bardzo wygodne. Jedynym minusem jest to, że nie ma żadnych przetłoczeń i dziurek, przez co skóra pod nim dość mocno się poci w czasie aktywności fizycznej.

Smartwatch w wersji Pro ma pasek bez dziurek, bo zastosowano w nim inną sprzączkę - dwuczęściową, frezowaną i z magnetycznym zapięciem. Na początku byłem sceptyczny do pewności trzymania tej sprzączki, ale po 3 tygodniach testów stwierdził, że jest bardzo dobra.

Magnetyczne trzymanie jest bardzo solidne, a przypadkowe otwarcie zdarzyło mi się raz, gdy zahaczyłem zapięciem o część ubrania. Wtedy faktycznie od mocnego szarpnięcia się otwarło, ale było to wyraźnie czuć, więc zegarek nie miał szansy spaść niepostrzeżenie.

Warto dodać, że pasek ma teleskopy z suwakiem do szybkiego odpinania. Można też stosować inne paski o szerokości mocowania 20 mm.

Przejdźmy teraz do najważniejszych funkcji sportowych tego smartwatcha.

Automatyczne wykrywanie i pauzowanie aktywności oraz zapis trasy GPS

Rozpoczynasz bieganie lub chodzenie, a zegarek po chwili rozpoznaje to i automatycznie włącza trening. Jest to o tyle ważne, że tylko podczas treningu smartwatch zapisuje dokładną trasę GPS, którą potem możemy zachować do postaci pliku GPX i użyć do wskazania drogi powrotnej.

Takie wskazówki powrotne mogą być cenne, zwłaszcza jeśli jesteśmy w nieznanym miejscu, chodzimy w lesie albo po górach. Wtedy Watch 5 Pro bezpieczne doprowadzi nas do punktu startowego. W dodatku wskazówki są odtwarzane również w słuchawkach Bluetooth sparowanych ze smartwatchem.

Na mnie największe wrażenie zrobiło jednak to, jak świetnie Galaxy Watch 5 rozpoznaje przerwy w aktywności. Niemal zawsze wystarczało mu 3-6 sekund na rozpoznanie, że nie chodzę, nie biegam lub nie jadę, lecz stoję na światłach na przejściu.

Dzięki temu zegarek nie wydłużał sztucznie czasu aktywności fizycznej, lecz odliczał wszystkie przerwy i na końcu prezentował tylko realny czas treningu, bez czasu poświęconego na stanie na przejściach dla pieszych oraz w sklepie kupując wodę mineralną. Szybkość wykrywania przerwy w aktywności jest po prostu fenomenalna.

Rzecz jasna GPS jest wbudowany w smartwatch, podobnie jak łączność LTE, więc podstawowe statystyki wraz z historią można przeglądać na zegarku, bez konieczności noszenia ze sobą telefonu. To bardzo ważne, bo wiele osób po prostu nie lubi biegać lub w inny sposób trenować z dużym telefonem w kieszeni, w plecaku lub w opasce na ramię.

Mapy, rozmowy, muzyka, płatności - pełna niezależność od telefonu

Wbudowany GPS i eSIM umożliwiają korzystanie z Map Google na zegarku, bez noszenia telefonu. Dane pobierają się przez internet bezpośrednio na smartwatch. To kolejny sposób, by dojść lub dojechać gdzieś, zabierając wyłącznie lekki smartwatch.

Smartwatch z funkcją rozmów telefonicznych

Wbudowany głośnik, mikrofon i łączność komórkowa dają też możliwość prowadzenia rozmów telefonicznych na zegarku. Ponownie - nie potrzebujemy mieć przy sobie telefonu by to zrobić. Można wybierać numer, dzwonić do kontaktów i odbierać połączenia głosowe bezpośrednio na Galaxy Watch 5 Pro (z resztą na zwykłym Watch 5 też).

Jakość głosu w obie strony jest dobra, na poziomie telefonu ustawionego w tryb głośnomówiący. Oczywiście głośniczek jest trochę mniejszy, ale mimo wszystko można się dogadać ze spokojem.

Spotify na zegarku

Kolejną rzeczą do której przydaje się łączność komórkowa na zegarku oraz pełnoprawny system Wear OS (oparty na Androidzie), jest pobieranie aplikacji i strumieniowanie muzyki. Otwieramy sklep Google Play na zegarku, ściągamy Spotify, łączymy z zegarkiem słuchawki bezprzewodowe i cieszymy się ulubioną muzyką. Galaxy Watch 5 ma też własną, wbudowaną pamięć, więc w razie potrzeby muzykę można zapisać offline w smartwatchu, aby słuchać jej bez zużywania pakietu internetowego.

Watch 5 Pro ma Google Wallet / Google Pay, więc można nim płacić zbliżeniowo w sklepach. Przydatne w szczególności w kasach samoobsługowych. Po raz kolejny również tutaj telefonu nie musimy brać ze sobą.

EKG, ciśnienie krwi i analiza składu ciała

Samsung Galaxy Watch 5 Pro dba o Twoje zdrowie nie tylko przypominając o ruchu i monitorując aktywność fizyczną. Może też przydać się do bardziej zaawansowanych badań, takich jak EKG, pomiar ciśnienia tętniczego krwi, analiza bioimpedancji elektrycznej i związane z nim statystyki składu ciała.

Badanie EKG może wykryć migotanie przedsionków / rytm zatokowy. To ważne badanie mogące wskazać na poważne nieprawidłowości związane z sercem, a to jak wiadomo jest temat dość poważny. Galaxy Watch5 Pro może uratować Tobie życie. Warto go mieć choćby dlatego.

Ważny jest też pomiar ciśnienia krwi. Zegarek na wstępie wymaga kalibracji z dobrym ciśnieniomierzem wyposażonym w rękaw. Proces jest łatwy - w aplikacji Samsung Health Monitor wyświetlają się instrukcje krok po kroku. Później można już korzystać z samego smartwatcha. Okazuje się, że zegarek robi pomiary bardzo precyzyjne, różniące się nie więcej niż kilka jednostek (u mnie rozbieżność do 3 mmHg) od pomiarów na dobrym ciśnieniomierzu. Kontrola prawidłowego ciśnienia

Analiza składu ciała

Po zdefiniowaniu naszego wzrostu i masy ciała, zegarek sprawdza bioimpedancję elektryczną i kalkuluje ile mamy kilogramów mięśni, tłuszczu, wody, ile procent tkanki tłuszczowej, jaki wskaźnik BMI oraz określa podstawowe zapotrzebowanie na kalorie w ciągu doby. Pełne dane są widoczne na zegarku, ale oczywiście synchronizują się też z aplikacją Samsung Health na telefonie.

Saturacja (SpO2) również podczas snu

Galaxy Watch 5 Pro mierzy nasycenie krwi tlenem, czyli saturację. Co ciekawe może to robić nie tylko ręcznie na życzenie użytkownika, ale też automatycznie, również w nocy podczas snu. To kolejny ważny wskaźnik, który może np. zwrócić naszą uwagę na problemy z układem oddechowym lub problemy z oddychaniem w czasie spania.

Oprócz tego smartwatch monitoruje długość i jakość snu, wraz z podziałem na fazy.

W systemie można dodać aż 15 widżetów, do których mamy dostęp po prawej stronie od tarczy zegarka. Oprócz powyższych funkcji (EKG, ciśnienie krwi, Spotify, saturaca, analiza ciała, sen, podsumowanie aktywności, trasa z pliku GPX), możemy skorzystać też z alarmu, pogody i innych. Jednym z ciekawszych widżetów jest sterowanie słuchawkami Galaxy Buds - np. włączyć / wyłączyć aktywną redukcję szumu lub zablokować funkcje dotykowe.

Dodatkową ciekawostką jest możliwość dopasowania tarcz zegarka. Po przytrzymaniu palca przez 2-3 sekundy wchodzimy w tryb zmiany tarczy. Tutaj można na dole dotknąć przycisku dostosuj i zmienić np. kolory, wskazówki, tła albo wybrać jakie informacje mają się wyświetlać na tarczy (np. kroki, pogod, poziom naładowania akumulatora itp).

Na Galaxy Watch 5 Pro można sprawdzać e-maile, sterować aparatem w telefonie, pisać SMSy, nagrywać głos na dyktafon, korzystać z kompasu, kalkulatora i innych aplikacji.

Zegarek oferuje ponad 90 trybów treningu sportowego, czyli bardzo dużo. Każdy znajdzie coś dla siebie. Jest tutaj w zasadzie wszystko, od aerobiku wodnego, baletu, jogi, przez kitesurfing, koszykówkę, narty wodne i skakankę, aż do łyżwiarstwa figurowego i łucznictwa. Oczywiście tak podstawowe treningi jak chodzenie, trekking, bieganie, jazda na rowerze, pływanie, orbitrek, bieżnia, brzuszki, czy deska też są.

Co ważne treningi można konfigurować, np. ustawiając cel (dystans, czas trwania, kalorie, konkretna trasa), częstotliwość przerw, dopasowując funkcje na ekranie treningu lub włączając albo wyłączając przewodnik dźwiękowy.

Czas pracy na baterii i czas ładowania

Nikt nie kupuje takiego smartwatcha, żeby używać tylko zegarka i powiadomień, prawda? Do tego wystarczyłby tani smartwatch za 200 zł. Galaxy Watch5 Pro jest zaawansowanym, bardzo funkcjonalnym i znacznie droższym zegarkiem, który kupujemy po to, żeby z tych funkcji korzystać. I ja tak właśnie robiłem.

Ja miałem cały czas włączony wyświetlacz (AOD), ciągły pomiar pulsu, codziennie raz robiłem jedno badanie EKG i dwa razy sprawdzałem ciśnienie krwi, monitorowałem sen wraz z pomiarem natlenienia krwi w ciągu nocy, a do tego odbierałem powiadomienia i wykonywałem 1,5 - 2 godziny treningu z zapisem trasy GPS w ciągu doby. Jeśli było trzeba, to prowadziłem też rozmowy telefoniczne, ale raczej rzadko. Innymi słowy korzystałem z większości ważnych funkcji.

Przy dość intensywnym używaniu zegarek działa ponad 1,5 - 2 dni na jednym ładowaniu (czyli w tym mieściły się dwa treningi z GPS po 1,5 godziny). Jeśli ktoś ograniczy trening do 1 godziny dziennie, i wyłączy AOD (co jest w sumie dobrym pomysłem), to można przyjąć, że smartwatch działa pełne 2 dni. To wynik akceptowalny, ale z pewnością nie można go uznać za dobry, zwłaszcza jak na dość duże ogniwo 590 mAh. Czas pełnego ładowania akumulatora za pomocą dołączonego kabelka z ładowarką indukcyjną wynosi około 1,5 godziny.

Czy warto kupić Samsung Galaxy Watch 5 Pro?

Jeśli w smartwatchu chcesz mieć:

nawigację GPS zakręt-po-zakręcie wraz z przewodnikiem głosowym w czasie treningu,

zapis oraz odczyt trasy z plików GPX,

możliwość pobierania aplikacji ze sklepu Google Play (system Wear OS),

funkcję rozmów telefonicznych,

łączność komórkową (przez eSIM),

badanie EKG,

zaskakująco dokładny pomiar ciśnienia krwi,

analizę bioimpedancji elektrycznej (skład ciała),

możliwość sparowania słuchawek Bluetooth i słuchania muzyki ze Spotify bezpośrednio z zegarka (online i offline),

ponad 90 różnych ćwiczeń sportowych,

znakomity wyświetlacz AMOLED z trybem zawsze włączonym,

monitorowanie saturacji podczas snu,

płatności zbliżeniowe przez NFC (Google Wallet / Google Pay),

wodoodporną, tytanową obudowę,

bardzo odporne na zarysowania szkło szafirowe,

miękki, wygodny pasek z szybkim, magnetycznym zapięciem,

bardzo dobrą aplikację mobilną.

… to odpowiedź brzmi: warto!

Samsung Galaxy Watch5 Pro to moim zdaniem najlepszy smartwatch z Wear OS w 2022 roku. Nasza ocena byłaby 5/5, ale jego słabszą stroną jest przeciętny czas pracy, zazwyczaj do 2 dni przy dość intensywnym używaniu. Jednak pod względem szybkości działania, precyzji odczytu danych, jakości wykonania i przede wszystkim funkcjonalności to smartwatch najwyższej klasy.

Opinia o Samsung Galaxy Watch 5 Pro LTE Plusy badanie EKG,

pomiar ciśnienia krwi,

analiza bioimpedancji elektrycznej (skład ciała),

monitorowanie natlenienia krwi podczas snu,

nawigacja GPS wraz z przewodnikiem głosowym,

zapis oraz odczyt trasy z plików GPX,

funkcja rozmów telefonicznych,

łączność komórkową (przez eSIM),

łączenie słuchawek bezprzewodowych z zegarkiem przez Bluetooth,

odtwarzanie muzyki ze Spotify bezpośrednio z zegarka (online i offline),

płatności zbliżeniowe przez NFC (Google Wallet / Google Pay),

możliwość pobierania aplikacji ze sklepu Google Play (system Wear OS),

ponad 90 różnych ćwiczeń sportowych,

czytelny i jasny wyświetlacz AMOLED z trybem zawsze włączonym,

wodoodporność IP68, 50 m,

lekka tytanowa obudowa,

bardzo odporne na zarysowania szkło szafirowe,

wygodny pasek z szybkim, magnetycznym zapięciem,

dobra aplikacja mobilna. Minusy krótki czas pracy na baterii (typowo 2 dni),

ładowanie akumulatora powinno być szybsze (trwa około 1,5 godziny).