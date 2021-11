Wiadomość od nadawcy “Szczepienia” dotarła na Twój telefon? Spokojnie, nie ma w nim ukrytego niebezpieczeństwa - to trwająca właśnie rządowa akcja zachęcająca do przyjęcia trzeciej, przypominającej dawki szczepionki przeciwko koronawirusowi.

SMS od “Szczepienia” to akcja rządowa skierowana do milionów Polaków

Dokładnie rzecz ujmując - do niemal 15 milionów Polaków. W piątek Ministerstwo Zdrowia rozpoczęło wysyłkę SMS-ów, które mają poinformować wszystkich w pełni zaszczepionych Polaków o możliwości przyjęcia trzeciej dawki szczepionki. W pierwszym dniu akcji wysłano ponad 3 miliony wiadomości, a zatem wysyłkę zaplanowano na kilka dni.

Zanim klikniesz w jakikolwiek link upewnij się, czy SMS od "Szczepienia" wygląda tak, jak ten powyżej

W wiadomości, poza zachęceniem do szczepienia, widnieje również konkretna data, od kiedy zaszczepiony może zgłosić chęć przyjęcia przypominającej dawki. Ta gwarantuje przedłużenie tzw. paszportu covidowego o kolejny rok.

Link podany w treści wiadomości jest całkowicie bezpieczny - nie ma obaw, że przeniesie Cię do strony, która zainfekuje Twoje urządzenie.

Uważaj na fałszywe SMS-y

Mimo wszystko, zanim klikniesz w link - upewnij się, że nadawcą na pewno jest “Szczepienia”, a adres podanej strony to: gov.pl/szczepimysie. Fakt, że akcja Rządu jest skierowana do milionów Polaków może być idealną okazją, kiedy wielu z nas traci czujność - a na to czekają osoby wysyłające fałszywe wiadomości.

Jeśli już dostaniesz prawdziwego SMS-a i zdecydujesz się zapisać na przyjęcie kolejnej dawki, sprawdź jak zapisać się na szczepienie przez Internet - wygodnie i bez wychodzenia z domu.

Dajcie znać w komentarzach, czy dostaliście już tę wiadomość od Rządu.

Źródło: Ministerstwo Zdrowia