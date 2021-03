Jak zapisać się na szczepienie przez Internet? Sprawdź, czy możesz już zarejestrować się na szczepienie przeciw COVID-19 i umów się na najbliższy termin w najprostszy i najszybszy sposób.

W Polsce trwają już szczepienia przeciw COVID-19. Podpowiadamy, jak zarejestrować się na nie przez Internet – bez wychodzenia z domu, na spokojnie i w zaledwie kilka minut. Podpowiadamy też, co zrobić, gdy dawka szczepionki jeszcze ci nie przysługuje.

Jak zapisać się na szczepienie przez Internet?

Najprostszym sposobem, by zapisać się na szczepienie, jest e-Rejestracja na pacjent.gov.pl. Aby skorzystać z tej opcji musisz mieć Profil Zaufany (możesz go założyć w kilka minut, korzystając choćby ze swojego serwisu bankowości internetowej).

Dowiedz się jak założyć Profil Zaufany i po co to robić

Po zalogowaniu się, zweryfikuj wczytane dane i jeśli wszystko się zgadza, to zaakceptuj regulamin oraz pozostałe zgody. Po chwili pojawi się lista 5 terminów dostępnych w niedalekiej odległości od twojego miejsca zamieszkania. Możesz wybrać jeden z nich lub skorzystać z wyszukiwarki, aby dobrać bardziej odpowiadający ci termin i punkt szczepień. Potwierdź wybór, a na twój numer telefonu wysłany zostanie SMS z podsumowaniem informacji. Na dzień przed umówioną wizytą otrzymasz jeszcze jedno powiadomienie.

Jak inaczej można się zarejestrować na szczepienie?

Oprócz opcji internetowej, możesz również zapisać się na szczepienie telefonicznie. Służy do tego całodobowa, bezpłatna infolinia 989. Jeśli preferujesz tekstową formę komunikacji, możesz wysłać SMS o treści SzczepimySie na numer 664 908 556 lub 880 333 333, co rozpocznie proces rejestracji. Wreszcie, możesz również umówić się osobiście, w najbliższym punkcie szczepień, których lista znajduje się na stronie MZ.

Kto może się zapisać na szczepienie? I co z tymi, co nie mogą?

Aktualnie rejestracja jest dostępna dla osób, które ukończyły 60. rok życia (mogą to zrobić osobiście albo przez osobę trzecią). A co jeśli masz mniej niż 60 lat? Osoby między 18. a 60. nie mogą jeszcze zarejestrować się na szczepienie, ale mogą wpisać się na listę oczekujących – jeśli z tego skorzystasz, to otrzymasz informację o możliwości umówienia się na szczepienie, kiedy tylko pojawi się taka opcja. W tym celu wypełnij Formularz Pacjenta w Serwisie Ministerstwa Zdrowia i NFZ, podając imię i nazwisko, PESEL, e-mail i numer telefonu oraz kod pocztowy.

Wyjątek stanowią osoby z chorobami współistniejącymi, które potencjalnie zwiększają ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19. To pacjenci dializowani, z nowotworami, po przeszczepach (i oczekujący na przeszczep) oraz w trakcie przewlekłej wentylacji mechanicznej. Są również grupy zawodowe, którym szczepienie przysługuje wcześniej – o takiej możliwości pracownicy muszą być informowani przez pracodawców.

Chroń przed wirusami także swój komputer

Przed wirusami warto zabezpieczyć także swojego peceta. To również możesz zrobić przez Internet i zupełnie bez opłat. Sprawdź, jakie są najlepsze darmowe programy antywirusowe na komputery.

Źródło: Serwis Rzeczypospolitej Polskiej, informacja własna

Czytaj dalej o sprawach, które załatwisz przez Internet: