Snapdragon 8 Elite Gen 5 zaprezentowany. Tak Qualcomm chce walczyć z iPhone’em
Dzięki Snapdragonowi 8 Elite Gen 5 smartfony z Androidem mają wkroczyć na teren okupowany dotychczas przez Apple’e.
Po rocznej przerwie Qualcomm powrócił do stosowania generacyjnych oznaczeń. Tym samym rok po Snapdragonie 8 Elite debiutuje układ o nazwie Snapdragon 8 Elite Gen 5.
Żeby nie było za łatwo, firma już teraz zapowiada, że wkrótce do oferty dołączy także uboższy wariant czipu o nazwie Snapdragon 8 Gen 5. Szczegółów na temat specyfikacji wersji bez oznaczenia Elite póki co jednak brak.
Snapdragon 8 Elite Gen 5 ma zapewnić ogromny skok jakości wideo
Qualcomm chwali się, że Snapdragon 8 Elite Gen 5 to pierwszy czip na świecie, który obsługuje AVP, czyli Advanced Professional Video. To opracowany przez Samsunga kodek wideo, który stanowi bezpośrednią konkurencję dla rozwiązania ProRes Apple’a.
ProRes to kodek obecny w iPhone’ach 13 Pro i nowszych, dzięki któremu są one w stanie rejestrować wideo nieosiągalne dotychczas dla smartfonów z Androidem. AVP ma zmienić ten stan rzeczy. A że to kodek Samsunga, można oczekiwać, że jego obsługa trafi do nadchodzącej serii Galaxy S26.
Nagrywaniu filmów Qualcomm poświęcił dużą część prezentacji Snapdragona 8 Elite Gen 5. Firma przekonuje, że nowe NPU jest w stanie przetwarzać z użyciem AI każdą klatkę wideo z precyzją zarezerwowaną dotychczas dla zdjęć. W nadchodzących miesiącach zobaczymy, co wyjdzie z tych obietnic.
Snapdragon 8 Elite Gen 5 kontra MediaTek Dimensity 9500 - porównanie specyfikacji
Snapdragon 8 Elite Gen 5 stanowi oczywiście bezpośrednią konkurencję dla MediaTeka Dimensity 9500. Qualcomm przekonuje jednak, że jego czip ma najwydajniejsze CPU na świecie, bo taktowanie najmocniejszych rdzeni sięga rekordowego poziomu 4,6 GHz.
|Snapdragon 8 Elite Gen 5
|MediaTek Dimensity 9500
|Litografia
|3 nm
|TSMC 3 nm N3P
|CPU
|2 x Oryon Prime Gen 3 do 4,6 GHz,
6 x Oryon Performance Gen 3 do 3,62 GHz
|1 x Arm C1-Ultra do 4,21 GHz
3 x Arm C1-Premium do 3,5 GHz
4 x Arm C1-Pro do 2,7 GHz
|GPU
|Adreno
|Mali-G1 Ultra MC12,
12-rdzeniowe
|NPU
|Hexagon
|MediaTek NPU 990
|Pamięć podręczna
|24 MB (2 x 12 MB)
|16 MB L3
10 MB system-level cache
|Obsługa pamięci operacyjnej
|LPDDR5x
|LPDDR5X
|Obsługa pamięci masowej
|UFS 4.1
|UFS 4.1 (4-kanałowa)
|Łączność
|5G,
Wi-Fi 7 (do 5,8 Gb/s),
Bluetooth 6,
UWB
|5G,
Wi-Fi 7 (do 7,3 Gb/s),
Bluetooth 6
|Obsługa ekranów
|do 1440p 240 Hz
|do 1440p 180 Hz
|Obsługa aparatów
|do 320 Mpix,
nagrywanie 8K w 60 kl./s;
nagrywanie 4K w 120 kl./s
|do 320 Mpix,
nagrywanie 8K w 60 kl./s;
nagrywanie 4K w 120 kl./s
Producent wylicza, że w porównaniu z poprzednią generacją Snapdragon 8 Elite Gen 5 zapewnia:
- do 20 proc. wyższą wydajność jednego rdzenia CPU;
- do 17 proc. wyższą wydajność CPU w trybie wielordzeniowym;
- do 35 proc. wyższą energooszczędność CPU;
- do 23 proc. wyższą wydajność GPU;
- do 20 proc. wyższą energooszczędność GPU;
- do 37 proc. wyższą wydajność NPU;
- do 16 proc. wyższą energooszczędność NPU.
- Snapdragon 8 Elite Gen 5 ma także zapewnić obsługę agentów AI, wykonujących złożone zadania w aplikacjach w imieniu użytkownika.
Qualcomm ogłosił, że zainteresowanie czipami Snapdragon 8 Elite Gen 5 oraz Snapdragon 8 Gen 5 wyraziły już takie marki jak Honor, iQOO, Nubia, OnePlus, OPPO, POCO, realme, Redmi, RedMagic, ROG, Samsung, Sony, vivo, Xiaomi oraz ZTE.
