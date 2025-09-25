Snapdragon 8 Elite Gen 5 zaprezentowany. Tak Qualcomm chce walczyć z iPhone’em

Dzięki Snapdragonowi 8 Elite Gen 5 smartfony z Androidem mają wkroczyć na teren okupowany dotychczas przez Apple’e.

Po rocznej przerwie Qualcomm powrócił do stosowania generacyjnych oznaczeń. Tym samym rok po Snapdragonie 8 Elite debiutuje układ o nazwie Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Żeby nie było za łatwo, firma już teraz zapowiada, że wkrótce do oferty dołączy także uboższy wariant czipu o nazwie Snapdragon 8 Gen 5. Szczegółów na temat specyfikacji wersji bez oznaczenia Elite póki co jednak brak.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 ma zapewnić ogromny skok jakości wideo

Qualcomm chwali się, że Snapdragon 8 Elite Gen 5 to pierwszy czip na świecie, który obsługuje AVP, czyli Advanced Professional Video. To opracowany przez Samsunga kodek wideo, który stanowi bezpośrednią konkurencję dla rozwiązania ProRes Apple’a.

ProRes to kodek obecny w iPhone’ach 13 Pro i nowszych, dzięki któremu są one w stanie rejestrować wideo nieosiągalne dotychczas dla smartfonów z Androidem. AVP ma zmienić ten stan rzeczy. A że to kodek Samsunga, można oczekiwać, że jego obsługa trafi do nadchodzącej serii Galaxy S26.

Nagrywaniu filmów Qualcomm poświęcił dużą część prezentacji Snapdragona 8 Elite Gen 5. Firma przekonuje, że nowe NPU jest w stanie przetwarzać z użyciem AI każdą klatkę wideo z precyzją zarezerwowaną dotychczas dla zdjęć. W nadchodzących miesiącach zobaczymy, co wyjdzie z tych obietnic.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 kontra MediaTek Dimensity 9500 - porównanie specyfikacji

Snapdragon 8 Elite Gen 5 stanowi oczywiście bezpośrednią konkurencję dla MediaTeka Dimensity 9500. Qualcomm przekonuje jednak, że jego czip ma najwydajniejsze CPU na świecie, bo taktowanie najmocniejszych rdzeni sięga rekordowego poziomu 4,6 GHz.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 MediaTek Dimensity 9500 Litografia 3 nm TSMC 3 nm N3P CPU 2 x Oryon Prime Gen 3 do 4,6 GHz,

6 x Oryon Performance Gen 3 do 3,62 GHz 1 x Arm C1-Ultra do 4,21 GHz

3 x Arm C1-Premium do 3,5 GHz

4 x Arm C1-Pro do 2,7 GHz GPU Adreno Mali-G1 Ultra MC12,

12-rdzeniowe NPU Hexagon MediaTek NPU 990 Pamięć podręczna 24 MB (2 x 12 MB) 16 MB L3

10 MB system-level cache Obsługa pamięci operacyjnej LPDDR5x LPDDR5X Obsługa pamięci masowej UFS 4.1 UFS 4.1 (4-kanałowa) Łączność 5G,

Wi-Fi 7 (do 5,8 Gb/s),

Bluetooth 6,

UWB 5G,

Wi-Fi 7 (do 7,3 Gb/s),

Bluetooth 6 Obsługa ekranów do 1440p 240 Hz do 1440p 180 Hz Obsługa aparatów do 320 Mpix,

nagrywanie 8K w 60 kl./s;

nagrywanie 4K w 120 kl./s do 320 Mpix,

nagrywanie 8K w 60 kl./s;

nagrywanie 4K w 120 kl./s

Producent wylicza, że w porównaniu z poprzednią generacją Snapdragon 8 Elite Gen 5 zapewnia:

do 20 proc. wyższą wydajność jednego rdzenia CPU;

do 17 proc. wyższą wydajność CPU w trybie wielordzeniowym;

do 35 proc. wyższą energooszczędność CPU;

do 23 proc. wyższą wydajność GPU;

do 20 proc. wyższą energooszczędność GPU;

do 37 proc. wyższą wydajność NPU;

do 16 proc. wyższą energooszczędność NPU.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 ma także zapewnić obsługę agentów AI, wykonujących złożone zadania w aplikacjach w imieniu użytkownika.

Qualcomm ogłosił, że zainteresowanie czipami Snapdragon 8 Elite Gen 5 oraz Snapdragon 8 Gen 5 wyraziły już takie marki jak Honor, iQOO, Nubia, OnePlus, OPPO, POCO, realme, Redmi, RedMagic, ROG, Samsung, Sony, vivo, Xiaomi oraz ZTE.