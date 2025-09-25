  • benchmark.pl
Snapdragon 8 Elite Gen 5 zaprezentowany. Tak Qualcomm chce walczyć z iPhone’em

przeczytasz w 2 min.
Miron Nurski | Redaktor serwisu benchmark.pl
Dzięki Snapdragonowi 8 Elite Gen 5 smartfony z Androidem mają wkroczyć na teren okupowany dotychczas przez Apple’e.

Po rocznej przerwie Qualcomm powrócił do stosowania generacyjnych oznaczeń. Tym samym rok po Snapdragonie 8 Elite debiutuje układ o nazwie Snapdragon 8 Elite Gen 5. 

Żeby nie było za łatwo, firma już teraz zapowiada, że wkrótce do oferty dołączy także uboższy wariant czipu o nazwie Snapdragon 8 Gen 5. Szczegółów na temat specyfikacji wersji bez oznaczenia Elite póki co jednak brak. 

Snapdragon 8 Elite Gen 5 ma zapewnić ogromny skok jakości wideo

Qualcomm chwali się, że Snapdragon 8 Elite Gen 5 to pierwszy czip na świecie, który obsługuje AVP, czyli Advanced Professional Video. To opracowany przez Samsunga kodek wideo, który stanowi bezpośrednią konkurencję dla rozwiązania ProRes Apple’a. 

ProRes to kodek obecny w iPhone’ach 13 Pro i nowszych, dzięki któremu są one w stanie rejestrować wideo nieosiągalne dotychczas dla smartfonów z Androidem. AVP ma zmienić ten stan rzeczy. A że to kodek Samsunga, można oczekiwać, że jego obsługa trafi do nadchodzącej serii Galaxy S26. 

Nagrywaniu filmów Qualcomm poświęcił dużą część prezentacji Snapdragona 8 Elite Gen 5. Firma przekonuje, że nowe NPU jest w stanie przetwarzać z użyciem AI każdą klatkę wideo z precyzją zarezerwowaną dotychczas dla zdjęć. W nadchodzących miesiącach zobaczymy, co wyjdzie z tych obietnic. 

Snapdragon 8 Elite Gen 5 kontra MediaTek Dimensity 9500 - porównanie specyfikacji

Snapdragon 8 Elite Gen 5 stanowi oczywiście bezpośrednią konkurencję dla MediaTeka Dimensity 9500. Qualcomm przekonuje jednak, że jego czip ma najwydajniejsze CPU na świecie, bo taktowanie najmocniejszych rdzeni sięga rekordowego poziomu 4,6 GHz.

 Snapdragon 8 Elite Gen 5MediaTek Dimensity 9500
Litografia3 nmTSMC 3 nm N3P
CPU2 x Oryon Prime Gen 3 do 4,6 GHz,
6 x Oryon Performance Gen 3 do 3,62 GHz		1 x Arm C1-Ultra do 4,21 GHz
3 x Arm C1-Premium do 3,5 GHz
4 x Arm C1-Pro do 2,7 GHz
GPUAdrenoMali-G1 Ultra MC12,
12-rdzeniowe
NPUHexagonMediaTek NPU 990
Pamięć podręczna24 MB (2 x 12 MB)16 MB L3
10 MB system-level cache
Obsługa pamięci operacyjnejLPDDR5xLPDDR5X
Obsługa pamięci masowejUFS 4.1UFS 4.1 (4-kanałowa)
Łączność5G,
Wi-Fi 7 (do 5,8 Gb/s),
Bluetooth 6,
UWB		5G,
Wi-Fi 7 (do 7,3 Gb/s),
Bluetooth 6
Obsługa ekranówdo 1440p 240 Hzdo 1440p 180 Hz
Obsługa aparatówdo 320 Mpix,
nagrywanie 8K w 60 kl./s;
nagrywanie 4K w 120 kl./s		do 320 Mpix,
nagrywanie 8K w 60 kl./s;
nagrywanie 4K w 120 kl./s

Producent wylicza, że w porównaniu z poprzednią generacją Snapdragon 8 Elite Gen 5 zapewnia:

  • do 20 proc. wyższą wydajność jednego rdzenia CPU;
  • do 17 proc. wyższą wydajność CPU w trybie wielordzeniowym;
  • do 35 proc. wyższą energooszczędność CPU;
  • do 23 proc. wyższą wydajność GPU;
  • do 20 proc. wyższą energooszczędność GPU;
  • do 37 proc. wyższą wydajność NPU;
  • do 16 proc. wyższą energooszczędność NPU. 
  • Snapdragon 8 Elite Gen 5 ma także zapewnić obsługę agentów AI, wykonujących złożone zadania w aplikacjach w imieniu użytkownika. 

Qualcomm ogłosił, że zainteresowanie czipami Snapdragon 8 Elite Gen 5 oraz Snapdragon 8 Gen 5 wyraziły już takie marki jak Honor, iQOO, Nubia, OnePlus, OPPO, POCO, realme, Redmi, RedMagic, ROG, Samsung, Sony, vivo, Xiaomi oraz ZTE. 

