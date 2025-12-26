Co daje HDMI 2.2? Będzie można to zobaczyć na targach CES 2026

Na CES 2026 będzie można zobaczyć, jak najnowsze kable i funkcje HDMI wpływają na gry: od ultra-płynnych 500 Hz wyświetlaczy po podłączenie przenośnych konsol do dużych ekranów i dźwięku przestrzennego, pokazując realne korzyści dla graczy nowej generacji.

Na CES 2026 organizacja HDMI LA pokaże, jak poszczególne wersje standardu HDMI wpływają na jakość rozgrywki. W stoisku pokazane zostaną trzy typy kabli: HDMI Ultra High Speed oraz HDMI Premium High Speed, a także najnowszą wersję HDMI Ultra96 (zgodny z najnowszym standardem HDMI 2.2). Demonstracje mają na celu pokazanie, jak wybór odpowiedniego kabla wpływa na wydajność gier, jakość obrazu i dźwięku.

Pokazy obejmują gry na monitorze 500 Hz podłączonym zarówno do konsoli Xbox Series X, jak i do wydajnego PC, co ilustruje płynność ruchu i minimalne opóźnienia. HDMI umożliwia także podłączenie przenośnych konsol, takich jak Nintendo Switch 2 czy Atari Gamestation Go, do telewizorów HDTV, z obsługą dźwięku przestrzennego przez soundbary z eARC lub systemy wielogłośnikowe. W ramach pokazów prezentowane są także nowoczesne retro-konsolowe systemy z obrazem UltraHD i dźwiękiem przestrzennym, umożliwiające gry klasyczne w nowej jakości.

Dodatkowo HDMI LA pokazuje funkcje poprawiające komfort grania: Variable Refresh Rate (VRR), Auto Low Latency Mode (ALLM) i Quick Frame Transport (QFT), które zapewniają płynny obraz, niskie opóźnienia i szybką reakcję sterowania. Stoisko HDMI LA znajduje się w LVCC Central Hall, stanowisko 15819.

