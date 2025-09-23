MediaTek przeciera szklaki. Dimensity 9500 da kopa flagowym smartfonom

MediaTek zaprezentował swój najwydajniejszy czip, który trafi do wielu nadchodzących smartfonów z górnej półki.

Dimensity 9500 stanowi bezpośrednią konkurencję dla jeszcze niezaprezentowanego Snapdragona 8 Elite Gen 5. MediaTek jako pierwszy zapowiedział układ bazujący na najnowszej architekturze Arm.

Dimensity 9500 - co nowego?

MediaTek zbudował swoją jednostkę z wykorzystaniem nowych rdzeni Arm C. Tajwańczycy tradycyjnie już zdecydowali się jednak na pominięcie rdzeni energooszczędnych (w tej generacji nazwane C1-Nano), skupiając się wyłącznie na tych najpotężniejszych.

Przy okazji MediaTek po raz pierwszy przekroczył magiczną barierę taktowania 4 GHz.

MediaTek Dimensity 9500 Litografia TSMC 3 nm N3P CPU 1 x Arm C1-Ultra do 4,21 GHz

3 x Arm C1-Premium do 3,5 GHz

4 x Arm C1-Pro do 2,7 GHz GPU Mali-G1 Ultra MC12,

12-rdzeniowe NPU MediaTek NPU 990 Pamięć podręczna 16 MB L3

10 MB system-level cache Obsługa pamięci operacyjnej LPDDR5X,

do 10 667 Mb/s Obsługa pamięci masowej UFS 4.1 (4-kanałowa) Łączność 5G,

Wi-Fi 7 (do 7,3 Gb/s),

Bluetooth 6 (do 12 Mb/s) Obsługa ekranów do 1440p 180 Hz Obsługa aparatów do 320 Mpix,

nagrywanie 8K w 60 kl./s;

nagrywanie 4K w 120 kl./s

Jeśli chodzi o skok wydajności, MediaTek deklaruje, że Dimensity 9500 w porównaniu z poprzednią generacją zapewni:

o 32 proc. wyższą wydajność jednordzeniową CPU;

o 55 proc. lepszą efektywność energetyczną w trybie szczytowej wydajności jednego rdzenia CPU;

o 37 proc. lepszą efektywność energetyczną w trybie szczytowej wydajności wielu rdzeni CPU;

o 37 proc. wyższą wydajność GPU;

o 55 proc. lepszą efektywność energetyczną w trybie szczytowej wydajności GPU;

do 119 proc. lepszą wydajność ray tracingu;

o 56 proc. lepszą efektywność energetyczną w trybie szczytowej wydajności NPU.

MediaTek podkreśla, że Dimensity 9500 został zoptymalizowany pod kątem szybszej reakcji na dotyk, szybszego uruchamiania aplikacji i wyższej płynności animacji. Nowy czip ma także zapewnić lepszą obsługę lokalnych modeli AI, w tym obsłużyć generatory obrazów 4K oraz przetwarzanie tekstu o długości do 128K tokenów.

MediaTek ogłosił, że pierwsze smartfony z Dimensity 9500 trafią na rynek w czwartym kwartale 2025.