MediaTek przeciera szklaki. Dimensity 9500 da kopa flagowym smartfonom

Miron Nurski | Redaktor serwisu benchmark.pl
MediaTek zaprezentował swój najwydajniejszy czip, który trafi do wielu nadchodzących smartfonów z górnej półki.

Dimensity 9500 stanowi bezpośrednią konkurencję dla jeszcze niezaprezentowanego Snapdragona 8 Elite Gen 5. MediaTek jako pierwszy zapowiedział układ bazujący na najnowszej architekturze Arm. 

Dimensity 9500 - co nowego?

MediaTek zbudował swoją jednostkę z wykorzystaniem nowych rdzeni Arm C. Tajwańczycy tradycyjnie już zdecydowali się jednak na pominięcie rdzeni energooszczędnych (w tej generacji nazwane C1-Nano), skupiając się wyłącznie na tych najpotężniejszych. 

Przy okazji MediaTek po raz pierwszy przekroczył magiczną barierę taktowania 4 GHz. 

 MediaTek Dimensity 9500
LitografiaTSMC 3 nm N3P
CPU1 x Arm C1-Ultra do 4,21 GHz
3 x Arm C1-Premium do 3,5 GHz
4 x Arm C1-Pro do 2,7 GHz
GPUMali-G1 Ultra MC12,
12-rdzeniowe
NPUMediaTek NPU 990
Pamięć podręczna16 MB L3
10 MB system-level cache
Obsługa pamięci operacyjnejLPDDR5X,
do 10 667 Mb/s
Obsługa pamięci masowejUFS 4.1 (4-kanałowa)
Łączność5G,
Wi-Fi 7 (do 7,3 Gb/s),
Bluetooth 6 (do 12 Mb/s)
Obsługa ekranówdo 1440p 180 Hz
Obsługa aparatówdo 320 Mpix,
nagrywanie 8K w 60 kl./s;
nagrywanie 4K w 120 kl./s

Jeśli chodzi o skok wydajności, MediaTek deklaruje, że Dimensity 9500 w porównaniu z poprzednią generacją zapewni:

  • o 32 proc. wyższą wydajność jednordzeniową CPU;
  • o 55 proc. lepszą efektywność energetyczną w trybie szczytowej wydajności jednego rdzenia CPU;
  • o 37 proc. lepszą efektywność energetyczną w trybie szczytowej wydajności wielu rdzeni CPU;
  • o 37 proc. wyższą wydajność GPU;
  • o 55 proc. lepszą efektywność energetyczną w trybie szczytowej wydajności GPU;
  • do 119 proc. lepszą wydajność ray tracingu;
  • o 56 proc. lepszą efektywność energetyczną w trybie szczytowej wydajności NPU. 

MediaTek podkreśla, że Dimensity 9500 został zoptymalizowany pod kątem szybszej reakcji na dotyk, szybszego uruchamiania aplikacji i wyższej płynności animacji. Nowy czip ma także zapewnić lepszą obsługę lokalnych modeli AI, w tym obsłużyć generatory obrazów 4K oraz przetwarzanie tekstu o długości do 128K tokenów. 

MediaTek ogłosił, że pierwsze smartfony z Dimensity 9500 trafią na rynek w czwartym kwartale 2025.

