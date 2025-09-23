MediaTek przeciera szklaki. Dimensity 9500 da kopa flagowym smartfonom
MediaTek zaprezentował swój najwydajniejszy czip, który trafi do wielu nadchodzących smartfonów z górnej półki.
Dimensity 9500 stanowi bezpośrednią konkurencję dla jeszcze niezaprezentowanego Snapdragona 8 Elite Gen 5. MediaTek jako pierwszy zapowiedział układ bazujący na najnowszej architekturze Arm.
Dimensity 9500 - co nowego?
MediaTek zbudował swoją jednostkę z wykorzystaniem nowych rdzeni Arm C. Tajwańczycy tradycyjnie już zdecydowali się jednak na pominięcie rdzeni energooszczędnych (w tej generacji nazwane C1-Nano), skupiając się wyłącznie na tych najpotężniejszych.
Przy okazji MediaTek po raz pierwszy przekroczył magiczną barierę taktowania 4 GHz.
|MediaTek Dimensity 9500
|Litografia
|TSMC 3 nm N3P
|CPU
|1 x Arm C1-Ultra do 4,21 GHz
3 x Arm C1-Premium do 3,5 GHz
4 x Arm C1-Pro do 2,7 GHz
|GPU
|Mali-G1 Ultra MC12,
12-rdzeniowe
|NPU
|MediaTek NPU 990
|Pamięć podręczna
|16 MB L3
10 MB system-level cache
|Obsługa pamięci operacyjnej
|LPDDR5X,
do 10 667 Mb/s
|Obsługa pamięci masowej
|UFS 4.1 (4-kanałowa)
|Łączność
|5G,
Wi-Fi 7 (do 7,3 Gb/s),
Bluetooth 6 (do 12 Mb/s)
|Obsługa ekranów
|do 1440p 180 Hz
|Obsługa aparatów
|do 320 Mpix,
nagrywanie 8K w 60 kl./s;
nagrywanie 4K w 120 kl./s
Jeśli chodzi o skok wydajności, MediaTek deklaruje, że Dimensity 9500 w porównaniu z poprzednią generacją zapewni:
- o 32 proc. wyższą wydajność jednordzeniową CPU;
- o 55 proc. lepszą efektywność energetyczną w trybie szczytowej wydajności jednego rdzenia CPU;
- o 37 proc. lepszą efektywność energetyczną w trybie szczytowej wydajności wielu rdzeni CPU;
- o 37 proc. wyższą wydajność GPU;
- o 55 proc. lepszą efektywność energetyczną w trybie szczytowej wydajności GPU;
- do 119 proc. lepszą wydajność ray tracingu;
- o 56 proc. lepszą efektywność energetyczną w trybie szczytowej wydajności NPU.
MediaTek podkreśla, że Dimensity 9500 został zoptymalizowany pod kątem szybszej reakcji na dotyk, szybszego uruchamiania aplikacji i wyższej płynności animacji. Nowy czip ma także zapewnić lepszą obsługę lokalnych modeli AI, w tym obsłużyć generatory obrazów 4K oraz przetwarzanie tekstu o długości do 128K tokenów.
MediaTek ogłosił, że pierwsze smartfony z Dimensity 9500 trafią na rynek w czwartym kwartale 2025.
