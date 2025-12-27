Kupił pamięci DDR5. Dostał DDR4... z radiatorem z DDR5

Rosnące ceny pamięci sprzyjają oszustom, którzy coraz częściej wykorzystują klientów szukających tańszych modułów RAM. Jeden z użytkowników platformy Reddit kupił pamięci DDR5… które okazały się podmienionymi modułami DDR4.

W ostatnich tygodniach obserwujemy rosnące ceny pamięci RAM. Koszt nowych modułów w sklepach jest kilkukrotnie wyższy niż jeszcze kilka tygodni temu. Niestety, sytuacja ta zachęca oszustów do coraz sprytniejszych działań. Jeden z użytkowników serwisu Reddit opisał ciekawy przypadek oszustwa.

Kupił podrobione pamięci DDR5

Użytkownik Leading-Growth-8361 kupił w sklepie Amazon (od zewnętrznego sprzedawcy) pamięci Corsair Vengeance DDR5. Po otrzymaniu przesyłki jego niepokój wzbudziły luźne radiatory. Początkowo zignorował ten fakt, ale przy próbie montażu modułów na płycie głównej okazało się, że… moduły nie pasują do slotów DDR5.

Okazało się, że zakupione pamięci zostały przerobione. Ktoś zamienił nowe moduły DDR5 na stare DDR4, a dla niepoznaki przymocował do nich oryginalne radiatory. Najprawdopodobniej sprzęt pochodził ze zwrotu – “podmianka” była trudna do wykrycia, więc produkt trafił do kolejnego klienta.



Kupione pamięci Corsair Vengeance DDR5 nie pasowały do banków DDR5 DIMM na płycie głównej

Użytkownik relacjonuje:

“Dzisiaj otworzyłem pamięci RAM, żeby złożyć mój komputer, a po otwarciu obudowy zewnętrzna osłona termiczna była bardzo luźna. Zbagatelizowałem to, ale kiedy próbowałem włożyć pamięci RAM, okazało się, że nie są one odpowiedniego typu. Ktoś ręcznie wyjął moduły DDR5 i włożył do obudowy nieznane kości… to samo dotyczyło obu modułów.

Nie mogę uwierzyć, jak bardzo jestem rozczarowany. W końcu byłem gotowy, żeby złożyć mój pierwszy komputer, a tu proszę — obudowa modułów RAM była luźna, a wewnętrzne kości zostały wyjęte i zastąpione nieznanym rodzajem pamięci. Nie mogę zrozumieć, jak ktoś może coś takiego zrobić i myśleć, że to w porządku… Teraz komputer będę mógł złożyć dopiero po Świętach. Jestem po prostu bardzo zawiedziony.”



W rzeczywistości użytkownik kupił tańsze pamięci DDR4 z doklejonymi radiatorami z pamięci DDR4

Oszuści wykorzystują boom na pamięci RAM

W ostatnim czasie pojawia się coraz więcej zgłoszeń od klientów oszukanych przy zakupie pamięci DDR5. Niedawno opisywaliśmy przypadek użytkownika, który kupił w sklepie Amazon pamięci ADATA XPG Caster DDR5, które w rzeczywistości okazały się być modułami DDR2. Problem dotyczy również ofert z drugiej ręki – inny użytkownik nabył pamięci Corsair Dominator Titanium, które w rzeczywistości były jedynie podróbkami oryginalnych modułów.