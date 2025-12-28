LG dokonał przełomu. To może być przyszłość monitorów

LG prezentuje rewolucyjne podejście do monitorów OLED – 27-calowy panel 4K 240 Hz łączy wysoką płynność, perfekcyjną jakość obrazu i precyzję, zadowalając zarówno wymagających graczy, jak i profesjonalistów zajmujących się kreatywną pracą.

LG Display zapowiedziało prawdziwą nowość na rynku monitorów. Podczas targów CES 2026 firma po raz pierwszy zaprezentuje 27-calowy panel OLED 4K przeznaczony do monitorów, łączący układ subpikseli RGB Stripe z częstotliwością odświeżania 240 Hz. Rozwiązanie to ma wyznaczyć nowy standard zarówno w segmencie gamingowym, jak i profesjonalnym.

Nowy pomysł na monitory OLED

Większość obecnych wysokiej klasy monitorów OLED korzysta z układów RGWB (z dodatkowym białym subpikselem) lub z trójkątnego rozmieszczenia pikseli RGB. Choć takie rozwiązania pozwalają osiągać wysoką jasność, często kosztem ostrości tekstu i precyzji obrazu. Nowy panel LG Display eliminuje te kompromisy, oferując jednocześnie wyraźniejszy tekst i bardziej szczegółowy obraz.

Kluczową innowacją jest zastosowanie klasycznej struktury RGB Stripe, w której subpiksele czerwony, zielony i niebieski są ułożone w jednej linii. Taki układ znacząco ogranicza typowe problemy znane z innych paneli OLED, takie jak rozlewanie kolorów,

kolorowe obwódki wokół liter (fringing) czy po prostu spadek czytelności tekstu przy bliskim oglądaniu.

Zwiększono też częstotliwość odświeżania. Dotychczas panele OLED z układem RGB Stripe były ograniczone do około 60 Hz, co praktycznie wykluczało je z rynku monitorów gamingowych. LG Display jako pierwsze na świecie przełamało tę barierę, osiągając 240 Hz przy zachowaniu pełnej struktury RGB.

Jak to działa?

Przełom był możliwy dzięki kilku nowym technologiom. Najważniejsza z nich to Dynamic Frequency & Resolution (DFR) – autorskie rozwiązanie LG Display. Pozwala ono użytkownikowi na dynamiczne przełączanie trybów pracy panelu:

UHD 4K przy 240 Hz – idealne do pracy, tworzenia treści i gier nastawionych na jakość obrazu,

FHD przy 480 Hz – tryb dla e-sportu i gier FPS, gdzie kluczowa jest maksymalna płynność i minimalne opóźnienia.

Dodatkowo LG Display zwiększyło tzw. współczynnik apertury, czyli powierzchnię piksela faktycznie emitującą światło. Dzięki temu panel zachowuje wysoką jasność i wydajność, mimo bardzo wysokiego odświeżania.

Lepsza czytelność i precyzja obrazu

Nowy panel oferuje gęstość 160 ppi, co przekłada się na wyjątkową ostrość obrazu. Jest on także zoptymalizowany pod kątem systemów operacyjnych, takich jak Windows,

silników renderowania czcionek i wysokiej dokładności kolorów.

To sprawia, że monitor sprawdzi się nie tylko w grach, ale również w pracy z tekstem, grafiką czy w zastosowaniach profesjonalnych.

LG chce wyznaczać standardy

LG Display planuje wprowadzić nową strukturę pikseli najpierw do monitorów gamingowych i profesjonalnych z najwyższej półki. Firma już teraz odpowiada za około 30 proc światowej produkcji paneli OLED do monitorów, a w segmencie gamingowym lideruje pod względem kluczowych parametrów: częstotliwości odświeżania, czasu reakcji i rozdzielczości.

Jak podkreśla Lee Hyun-woo, szef działu dużych wyświetlaczy LG Display, to właśnie technologia jest fundamentem liderstwa na szybko rosnącym rynku monitorów OLED. Firma zamierza dalej umacniać swoją wiodącą pozycję, koncentrując się na rozwiązaniach, które realnie odpowiadają na potrzeby użytkowników i mają wysoki potencjał biznesowy.