Qualcomm Snapdragon Wear 4100 i 4100+ to dwa nowe procesory stworzone z myślą o smartwatchach. Mają pomóc w eliminacji dwóch najważniejszych minusów tych gadżetów: kiepskiej wydajności i krótkiego czasu pracy.

Qualcomm Snapdragon Wear 4100 i 4100+ - większa wydajność, szybsza łączność i dłuższy czas pracy

Układy Qualcomm Snapdragon Wear 4100 i 4100+ bazują na 12-nanometrowym procesie technologicznym i mają dać potężnego kopa smartwatchom w ekosystemie Wear OS. W porównaniu z poprzednią generacją (3100) – przynajmniej na papierze – wypadają doskonale. Mają zapewniać:

o 85% wyższą wydajność,

o 85% szybszą pamięć,

2,5-krotnie szybsze przetwarzanie grafiki

i o 25% dłuższy czas pracy.

Smartwatche dostaną kopa, dzięki układom Snapdaragon Wear 4100 i 4100+

Z danych firmy Qualcomm wynika, że większość naszych smartwatchów przez 95 proc. czasu pozostaje w trybie niskiego użycia energii (zwanego też trybem otoczenia czy Always-On). Wtedy ilość informacji wyświetlanych na ekranikach jest ograniczana do tych najważniejszych w danym momencie, na przykład aktualnej godziny. Do tej pory był on mocno ograniczony, ale dzięki układowi Wear 4100+ to się zmieni.

Qualcomm Snapdragon Wear 4100+ będzie bowiem wyposażony w koprocesor, potrzebujący niewielkiej ilości energii do działania, a zapewniający duże możliwości. Zaoferuje w trybie otoczenia 64 tysiące (a nie 16) kolorów i adaptacyjną jasność, a do tego obsłuży monitoring snu i pulsu, liczenie kroków, alarmy czy timery.

Wypada też wspomnieć o ulepszonej obsłudze GPS – śledzenie lokalizacji będzie znacznie wolniej wyczerpywać energię w akumulatorze. Dopełnieniem całości jest obsługa aparatów o rozdzielczości do 16 Mpix – to dotyczy przede wszystkim gadżetów innego rodzaju, ale kto wie, może stanowić także zapowiedź, że smartwatche z kamerami powrócą (a od czasu do czasu pojawiają się takie plotki).

Specyfikacja Qualcomm Snapdragon Wear 4100/4100+. Dane techniczne: Technologia: 12 nm FF

Procesor: 4 x Cortex A53 (1,7 GHz)

Koprocesor: Cortex M0 (tylko w 4100+)

Procesor sygnałowy: Qulacomm Hexagon QDSP6 V56

Grafika: Adreno A504 (320 MHz)

Pamięć: LPDDR3 RAM (750 MHz)

Moduły: Wi-FI 5, Bluetooth 5.0/4.2, LTE CAT1/3/4, GPS, Glonass, Galileo, (obsługiwany) NFC

Kamera: (obsługiwane) 16 Mpix

Pierwszy smartwatch z układem Snapdragon Wear 4100 nadciąga

Nie wiemy jeszcze kiedy, ale wiemy już kto stworzy pierwszego smartwatcha z nowym Snapdragonem. Będzie to Mobvoi, w którego katalogu znajdują się popularne TicWatche. Zainteresowanie układem Wear 4100 wyraził też imoo, produkujący gadżety ubieralne kierowane do tych najmłodszych spośród użytkowników.

Z układami Qualcomm Snapdragon Wear 4100 i 4100+ czekają nas więc smartwatche, które będą wydajniejsze, będą działać dłużej między ładowaniami i będą bardziej praktyczne. Czekamy z niecierpliwością!

