Nowe smartwatche Timex zasilą lifestylową rodzinę Metropolitan. To kolejny dowód na to, że w branży zegarkowej dochodzi do rewolucji. Czy pozytywnej? Sami oceńcie.

Timex Metropolitan R i S - nowe smartwatche dla aktywnych

Kilka miesięcy temu zaprezentowany został Timex Ironman R300. Pierwszy smartwatch amerykańskiego producenta wyróżnia się 25-dniowym czasem pracy między ładowaniami i bogatą kolekcją funkcji sportowych. Teraz idzie za ciosem i przedstawia dwa kolejne modele: Metropolitan R i Metropolitan S.



Timex Metropolitan R

Obydwa smartwatche z rodziny Timex Metropolitan powstały we współpracy z Huami – firmą odpowiedzialną między innymi za (nie bez powodu) popularne Amazfity. W efekcie mają w sobie łączyć styl i wysoką jakość wykonania z szeroką funkcjonalnością i dopracowanym oprogramowaniem.

Przyjrzyjmy się im - różne, ale jakby takie same

Jeden i drugi zegarek będzie miał wyświetlacz AMOLED – dotykowy, kolorowy i czytelny nawet w pełnym słońcu. Z tą różnicą, że w modelu Metropolitan R będzie on okrągły, a Metropolitan S – prostokątny. Reszta jest w tych gadżetach taka sama. Czyli jaka?

Smartwatche będą działać do 2 tygodni od ładowania do ładowania i w tym czasie będą wskazywać nam aktualną godzinę, przypominać o nadchodzących wydarzeniach, przekazywać powiadomienia ze smartfona oraz – przede wszystkim – monitorować naszą aktywność i kondycję. Zliczą kroki i spalone kalorie, zmierzą tętno oraz zbadają sen.



Timex Metropolitan S

Timex Metropolitan R i S… - gdzieś to już widziałem

Jeśli te smartwatche wydają się wam dziwnie znajome, to… jest to całkowicie zrozumiałe. Wygląda bowiem na to, że są to zmodyfikowane modele z rodziny Amazfit – Metropolitan R jest jak GTR, a Metropolitan S – jak GTS. Ale to wcale nie wada, bo to naprawdę przyzwoite urządzenia.

A ile te smartwatche będą kosztować. Ceny modeli Timex Metropolitan R i Metropolitan S rozpoczną się od 179 dolarów.

Źródło: Timex, Gizmochina, Android Community

Czytaj dalej o smartwatchach: