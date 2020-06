Smartwatch symbolem statusu? Taki jak Hublot Big Bang e może nim być bez wątpienia. Sprawdźmy, co ma do zaoferowania szwajcarski smartzegarek.

Hublot Big Bang e - luksusowy smartwatch z Wear OS

Hublot Big Bang e to najnowsza propozycja z gatunku luksusowych smartwatchów z systemem Wear OS od Google. Żeby później nie było niemiłych niespodzianek, zacznijmy od ceny. Podstawowy wariant z ceramiczną konstrukcją kosztuje 5800 dolarów. Krótko mówiąc: tanio nie jest. Na szczęście Hublot przygotował też tańszą wersję, z tytanu – za… 5200 dolarów. No, teraz to inaczej wygląda.

Cena jest niemal zaporowa, to i pewnie w środku drzemią potężne podzespoły, prawda? Okazuje się, że nie do końca. Próżno szukać na przykład GPS-a, który pozwoliłby precyzyjnie mierzyć odległość i prędkość. Do tego po akumulatorze o pojemności 300 mAh nie ma się co spodziewać działania dłuższego niż pełna doba.

Przejdźmy jednak do pozytywów, których listę otwierają naturalnie wysokiej klasy materiały i wysoka jakość wykonania. Oprócz tego 42-milimetrowy Big Bang e ma dotykowy wyświetlacz AMOLED o wysokiej rozdzielczości 390 x 390 pikseli, który został pokryty szafirowym szkłem dla zwiększenia jego odporności.

Hublot Big Bang e ma dobre podzespoły i dobrą funkcjonalność

O to, by wszystko działało bez zacięć, dba duet tworzony przez czterordzeniowy procesor Snapdragon Wear 3100 i 1 GB pamięci RAM. Smartwatch zdecydowanie powinien więc dać radę. Wspomnijmy jeszcze o wodoszczelności 3 ATM, łączności Wi-Fi oraz obrotowej koronie.

Smartzegarek szwajcarskiego producenta oferuje funkcje typowe dla systemu Wear OS – mamy tu na myśli choćby wygodne powiadomienia ze smartfona, monitorowanie aktywności w aplikacji Google Fit, porady Asystenta Google, sklep Google Play wypełniony ciekawymi aplikacjami oraz płatności zbliżeniowe realizowane przez Google Pay. Dodatkowo możemy skorzystać z kalendarza księżycowego.

