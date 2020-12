Solitairica to gra łącząca w sobie cechy charakterystyczne dla kilku gatunków. Co z takiego pomysłu twórców wyszło? Jest okazja to sprawdzić.

Solitairica do pobrania za darmo

Nowy dzień, kolejna darmowa gra na Epic Games Store. Tym razem padło na tytuł, który chyba zasługuje na miano oryginalnego. Solitairica, bo o nim mowa, to wedle twórców połączenie elementów RPG i roguelike serwowane w świecie pasjansa. Chociaż to karcianka, to faktycznie wzbogacona o sporo dodatkowych elementów urozmaicających zabawę. Jest tu odpowiednie tło fabularne, są hordy wrogów i spory wybór przedmiotów, a także możliwości ulepszania kart.

Epic Games Store ma jeszcze dwa prezenty

Jeśli Solitairica wydaje się Wam interesująca, to można przypisać ją do swojego konta za darmo do jutra do godziny 17:00.

Świąteczna wyprzedaż będzie trwała jeszcze przez pewien czas, akcja z darmowymi grami dobiega już końca. Zostały jeszcze dwa dni i dwie propozycje. Wedle wszelkich znaków na niebie i ziemi będą to Torchlight II oraz Jurassic World Evolution.

Solitairica uzupełniła natomiast listę obejmującą Stranded Deep, Night in the Woods, My Time At Portia, Darkest Dungeon, Inside, Tropico 5, Metro: 2033 Redux, Alien: Isolation, Defense Grid: The Awakening, The Long Dark, Oddworld: New 'n' Tasty i Cities: Skylines, które udostępniono w poprzednich dniach.

