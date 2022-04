Pierwsza edycja programu Solve for Tomorrow organizowanego przez Samsung doczekała się finału, w którym przyznano trzy nagrody od organizatora plus nagrodę publiczności. Pierwsze miejsce zajęli uczniowie z Bielska Podlaskiego, za projekt „Bezpieczny powrót do domu o każdej porze”

Ideę programu Solve for Tomorrow opisywaliśmy przy okazji jego startu w październiku ubiegłego roku. Jego celem było nie tylko wypromowanie najciekawszych pomysłów na naprawę naszego świata niezależnie od skali, ale też edukacja, którą uczestnicy otrzymywali w trakcie rozwijania swojego tytułowego projektu.

Nagrodzone idee naprawiania świata naprawdę są ciekawe

Jak się okazało, pomysłów nie brakowało, a te nagrodzone naprawdę są interesujące. Podium konkursowe prezentuje się następująco:

I miejsce – zespół z I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku Podlaskim za projekt „Bezpieczny powrót do domu o każdej porze” . Jego efektem jest stworzenie aplikacji na telefon, która w czasie późnych powrotów do domu umożliwia wysyłanie powiadomień o lokalizacji zaufanym osobom, wyznacza najbezpieczniejszą trasę i ułatwia wezwanie policji.

. Jego efektem jest stworzenie aplikacji na telefon, która w czasie późnych powrotów do domu umożliwia wysyłanie powiadomień o lokalizacji zaufanym osobom, wyznacza najbezpieczniejszą trasę i ułatwia wezwanie policji. II miejsce – zespół z Akademia High School z Warszawy za projekt „Wodorosty kontra CO2” . To pomysł na wykorzystanie technologii AI i plantacji wodorostów, by oczyszczać powietrze i tworzyć bioplastik.

. To pomysł na wykorzystanie technologii AI i plantacji wodorostów, by oczyszczać powietrze i tworzyć bioplastik. III miejsce – zespół z I Liceum Ogólnokształcącego im. Aleksandra Omieczyńskiego w Gryfinie za projekt „Nawóz potrzebny od zaraz”.

Nagrodę publiczności otrzymał zespół z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie za projekt „MASK off”. Pod tą tajemniczą nazwą, kryje się plan walki w zaburzeniami psychicznymi, którego jednym z elementów jest anonimowa aplikacja.

Konkurs Solve for Tomorrow w liczbach

Do konkursu zgłoszono 138 projektów, w jednej z trzech kategorii: zdrowia, bezpieczeństwa lub klimatu, jury wyłoniło 25 zespołów, które przeszły do półfinału programu. Następnie uczestnicy otrzymali wsparcie w postaci mentoringu od ambasadorów programu Solve for Tomorrow, a także wzięli udział w warsztatach Design Thinking. Na tym etapie zespoły miały czas na pogłębioną analizę swoich pomysłów. W efekcie powstały podsumowania video, w których zespoły zaprezentowały swój proces tworzenia i efekty.

W finale pilotażowej edycji programu Solve for Tomorrow w Polsce znalazło się 9 zespołów: 3 w kategorii zdrowie, 2 w kategorii bezpieczeństwo i 4 projekty realizujące wyzwania związane z klimatem. Na ostatnim etapie zespoły odbyły blisko 40 spotkań z wolontariuszami firmy Samsung, którzy wcielili się w rolę mentorów. Zadaniem wolontariuszy było wspieranie zespołów w ulepszeniu prototypów od strony technologicznej, testowanie i przygotowanie do prezentacji podczas gali finałowej w Centrum Nauki Kopernik.

Źródło: Samsung