Netflix wie, że czasem jeden palec to za mało, by wyrazić swoje odczucia i dlatego też wprowadza nowy przycisk: z dwoma kciukami. Co oznacza i w jakim celu został dodany?

Dwa kciuki – Netflix wzbogaca system ocen

Dawno, dawno temu treści w Internecie oceniało się w skali: od 1 do 10, od 1 do 5… – różnie bywało. Z czasem jednak uproszczono ten system do granic możliwości, pozwalając użytkownikom na przyznanie kciuka w górę lub w dół. I to wszystko, a ostatnio rezygnuje się nawet z tego ostatniego. Netflix tymczasem nie tylko go zachowuje, ale też dodaje kolejną opcję: z dwoma uniesionymi kciukami.

Niektórzy mówią, że komplikuje w ten sposób to, co w zamyśle miało być ułatwieniem. A może po prostu robi krok wstecz, wracając częściowo do tego, co było dobre? Zacznijmy jednak od początku. Netflix oficjalnie zapowiedział wprowadzenie skali ocen z trzema dostępny opcjami:

kciuk w dół – „nie dla mnie”

kciuk w górę – „lubię to”

dwa kciuki w górę – „uwielbiam to”

Co oznaczają dwa kciuki na Netflix?

Jak czytamy w zapowiedzi, para kciuków ma umożliwić serwisowi jeszcze bardziej precyzyjne dobieranie rekomendacji. Jeden kciuk oznacza, że podobał ci się dany film czy serial, dwa kciuki zaś – że koniecznie chcesz tego więcej. Netflix mówi, że to krok do przodu, ja natomiast widzę w tym krok wstecz – wszak jeszcze pięć lat temu serwis zawierał pięciogwiazdkową skalę. I w żadnym razie moja ocena nie jest przytykiem – wręcz przeciwnie: myślę, że to dobra zmiana.

A jakie jest twoje zdanie na te temat? Daj znać w komentarzu. Podziel się też swoją opinią, czy podwójny kciuk w dół również byłby dobrym rozwiązaniem – w znaczeniu „nigdy, przenigdy więcej nie pokazuj mi podobnych rzeczy”.

Źródło: Netflix, The Verge, Android Police, informacja własna