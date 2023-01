Sony Walkman NW-A306 to najnowszy odtwarzacz przenośny, który już tej wiosny zasili katalog tej kultowej rodziny. Co nam zaproponuje?

Sony Walkman NW-A306. Dla miłośników dobrego dźwięku

Telefony sprawiły, że swoją ulubioną muzykę możemy mieć zawsze przy sobie i nie potrzebujemy do tego żadnych dodatkowych urządzeń. Jeśli jednak cenimy sobie wysoką jakość audio, to mogą nas niestety zawieść. Tu jednak – tak, cały na biało – wjeżdża Walkman. A konkretnie: nowy Sony Walkman NW-A306.

Kasety odeszły już do lamusa (tak, w pewnych kręgach ich popularność znowu rośnie, ale nostalgiczny trend nie zmieni tego, że to streaming króluje obecnie w świecie muzyki). Mimo to marka Walkman ma się świetnie: Sony wypuszcza kolejne produkty pod tą banderą, choć naturalnie nie są to już przenośne kaseciaki, lecz bezprzewodowe odtwarzacze muzyki cyfrowej. Najnowszy Sony Walkman NW-A306 to ciekawa propozycja dla tych, którzy cenią sobie jakość dźwięku, ale chcą zachować pełną mobilność.

Co ma w środku?

Urządzenie wyposażono w cyfrowy wzmacniacz S-Master HX zoptymalizowany pod kątem nagrań w natywnym formacie DSD. „Zmniejsza zniekształcenia i szumy w szerokim zakresie częstotliwości, zapewniając pełny, bogaty dźwięk, którego jakość poprawia dodatkowo nowy lut bezołowiowy” – zachwala producent. Wspomina też o lucie rozpływowym z domieszką złota (dla poprawy rozległości przestrzeni dźwiękowej), dwóch elementach taktujących, kondensatorze foliowym i precyzyjnym rezystorze.

Z tego względu, że Sony Walkman NW-A306 służy przede wszystkim do odpalania muzycznych serwisów streamingowych, został wyposażony w ulepszony system DSEE Ultimate. Jego zadaniem jest poprawa jakości dźwięku ze skompresowanych plików cyfrowych. Wykorzystuje w tym celu algorytmy sztucznej inteligencji, umożliwiające przywrócenie detali i szerokiego zakresu dynamicznego. W przeciwieństwie do poprzednich wersji systemu, pozwala on teraz na optymalizację nie tylko pobranych plików, ale też muzyki przesyłanej przez Wi-Fi.

Skoro jesteśmy już przy Wi-Fi, to warto wspomnieć o dwupasmowej antenie, umożliwiającej nawiązanie połączenia ze źródłem dźwięku tak w sieci 2,4 GHz, jak i 5 GHz. Mobilność zresztą jest tu atutem. Całość waży tylko 113 gramów, a czas działania na jednym ładowaniu sięga 26 godzin (przy streamingu), 32 godzin (przy odtwarzaniu plików FLAC 96 kHz) i 36 godzin (FLAC 44,1 kHz).

Dodatkowym atutem są przyciski na boku, ułatwiające bezwzrokową obsługę. Ogólnie jednak do sterowania służy kolorowy wyświetlacz dotykowy, a całość bazuje na (odpowiednio dostosowanym) systemie Android.

Ile kosztuje nowy Walkman?

Polski oddział Sony nie podał jeszcze, ile będzie trzeba zapłacić za ten sprzęt, ale na holenderskiej stronie producenta odnajdujemy informację o cenie na poziomie 400 euro. Wydaje się realna …i zdecydowanie za wysoka, by urządzenie miało zyskać szersze zainteresowanie. No ale to samo można by powiedzieć o poprzednich odtwarzaczach z logo Walkmana, a jednak wciąż powstają kolejne.

Źródło: Sony