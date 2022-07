Sony SRS-XE200, SRS-XE300 i SRS-XG300 to najnowsze głośniki japońskiego producenta, które sprawdzić mają się na wyjazdach i plenerowych imprezach.

Trzy głośniki Bluetooth od Sony na rok 2022

Najtańszy i najmniejszy z całej trójki jest SRS-XE200. Mimo niewielkich gabarytów ten nowy głośnik Bluetooth oferować ma całkiem donośny dźwięk o przyzwoitej jakości. Jest też odporny na czynniki zewnętrzne (spełnia wymogi normy IP67), a funkcja eliminacji echa przyda się podczas rozmów telefonicznych. Atutem ma tu być także długi, 16-godzinny czas działania, a 10-minutowe ładowanie zapewni ponad godzinę słuchania.

Bardzo podobny z wyglądu, ale odrobinę większy jest SRS-XE300. Będzie miał do zaoferowania nieco więcej pod względem jakości dźwięku, a także dłużej podziała między ładowaniami: nawet do 24 godzin. Poza tym może pochwalić się tymi samymi cechami, co poprzednik: funkcjami szybkiego ładowania i eliminacji echa oraz odporną na wodę i pył konstrukcją.



Nowe głośniki Sony na jednym zdjęciu.

Wreszcie jest też SRS-XG300. Ma nieco inny wygląd i jest wyraźnie większy od pozostałej dwójki, w pewien sposób przypomina boomboksa. Oprócz niezłych przetworników oferuje technologie Mega Bass (podbicie tonów niskich), ClearAudio+ („równoważący” dźwięk) oraz Live Sound Mode (symulujący przebywanie na koncercie), a w razie czego można też skorzystać z korektora. Nie zabrakło tu też cech, o których wspominaliśmy wcześniej, a maksymalny czas pracy wynosi 25 godzin.

Ile kosztują głośniki Sony SRS-XE200, SRS-XE300 i SRS-XG300?

Nowe głośniki można już znaleźć w polskich sklepach. Ile za nie zapłacimy? SRS-XE200 kosztuje 699,99 zł, SRS-XE300 – 899,99 zł, a SRS-XG300 – 1199,99 zł.

