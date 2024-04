Sony porzuca swoje ideały. Xperia 1 VI upodabnia się do konkurencji

Nowy flagowiec Sony prawdopodobnie porzuci dwie kluczowe cechy, które były dotychczas obecne we wszystkich reprezentantach serii Xperia 1.

Sony to producent, który niespecjalnie przejmuje się rynkowymi trendami i stara się iść własną ścieżką. Przynajmniej do czasu, bo - mimo wieloletnich oporów - Japończycy w końcu przekonali się przecież do wieloobiektywowych aparatów, matryc o wysokiej rozdzielczości czy trybu nocnego.

Wygląda na to, że przy okazji prac nad Xperia 1 VI producent porzuca kolejne ideały. Tym razem związane z wyświetlaczem.

Sony Xperia 1 VI bez ekranu 21:9 i rozdzielczości 4K

Kinowe proporcje 21:9 i rozdzielczość 4K to wspólny mianownik wszystkich dotychczasowych smartfonów z linii Xperia 1. Mimo że rozwiązania te są stosowane od 2019 roku, Sony nawet w przypadku najnowszej generacji mocno eksponuje je w materiałach promocyjnych.

Tymczasem @OnLeaks dotarł do schematów zdradzających kształt obudowy nadchodzącej Xperii 1 VI, na podstawie których przygotowane zostały poniższe wizualizacje. Wynika z nich, że tegoroczny flagowiec będzie pozbawiony panelu 21:9.

Sony Xperia 1 VI - wizualizacja na podstawie przecieków (fot. @OnLeaks / Android Headlines)

Według przecieku, wymiary Xperii 1 VI to 161,9 x 74,5 x 8,4 mm. Smartfon ma być zatem zauważalnie krótszy, ale za to szerszy niż Xperia 1 V (165 x 71 x 8,3 mm). Stosunek dłuższego do krótszego boku ekranu ma wynieść ok. 19,5:9, a takie proporcje znamy z wielu konkurencyjnych smartfonów. Na czele z iPhone’em 15 Pro Max czy Galaxy S24 Ultra.

Na tym nie koniec zmian. Według wcześniejszych przecieków, Xperia 1 VI jako pierwsza z tej serii ma mieć ekran o rozdzielczości 2K zamiast 4K, co również zrównałoby ją z rynkowymi standardami. Trzeba jednak uczciwie przyznać, że mało kto odnotuje różnicę, bo trzeba mieć sokoli wzrok, by na 6,5-calowym panelu doliczyć się spadku astronomicznej liczby pikseli.

Jednocześnie Sony prawdopodobnie nie zrezygnuje ze swoich wszystkich ikonicznych rozwiązań. Przeciek wskazuje na to, że Xperia 1 VI wciąż będzie mieć ekran bez wcięcia lub otworu, dość duże ramki z frontowymi głośnikami stereo, gniazdo słuchawkowe czy przycisk spustu migawki na krawędzi obudowy.

Sony Xperia 1 VI - wizualizacja na podstawie przecieków (fot. @OnLeaks / Android Headlines)

Data premiery Xperii 1 VI nie jest jeszcze znana. Poprzednia generacja ujrzała światło dzienne w maju 2023.