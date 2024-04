Jest taniej? Jest taniej. Jest lepiej? Jest taniej. Oto Motorola Edge 50 Pro.

W 2024 roku Motorola postanowiła najwidoczniej całkowicie przebudować swoją flagową serię. Nazwa może sugerować, że Edge 50 Pro to bezpośredni następca modelu Edge 40 Pro, więc powinien być w każdym calu lepszy, prawda? Tymczasem producent zdecydował się na wykonanie kilku kroków wstecz i wycelowanie w sporo niższy segment cenowy.

Motorola sięgnęła po niższej klasy czip, ekran o nieco niższej (choć wciąż bardzo wysokiej) częstotliwości odświeżania czy aparaty dodatkowe o niższej rozdzielczości. Jednocześnie Motorola Edge 50 Pro kosztuje w Indiach o ponad 20 proc. mniej niż poprzednik w dniu premiery.

Biorąc pod uwagę, że ubiegłoroczny model Edge 40 Pro startował w Polsce z poziomu 4799 zł, można oczekiwać, że Edge 50 Pro będzie kosztował grubo poniżej 4000 zł. Dokładne ceny w naszej części świata powinniśmy poznać w ciągu kilku tygodni.

Motorola Edge 50 Pro wnosi nową nakładkę HelloUX ze sztuczną inteligencją Moto AI

Motorola przez lata rozwijała autorski interfejs My UX, ale został on porzucony na rzecz nowej nakładki o nazwie HelloUX. Co prawda sztandarowe funkcje (m.in. gesty wykonywane w powietrzu) pozostały nienaruszone, ale i nowości nie brakuje.

Przede wszystkim interfejs HelloUX jest bardziej rozbudowany i konfigurowalny. W Motoroli Edge 50 Pro pojawiła się m.in. zaawansowana edycja ekranu blokady czy narzędzie do tworzenia tapet wykorzystujące generatywną sztuczną inteligencję. Wystarczy zrobić zdjęcie jakiegoś obiektu (np. ubrania), a smartfon wygeneruje 4 dopasowane kolorystycznie tapety oraz motyw interfejsu.

Motorola Edge 50 Pro

W jednej z przyszłych aktualizacji pojawić ma się ponadto funkcja Smart Connect, która będzie odpowiadać za łączenie ze sobą kilku urządzeń. Motorola obiecuje głęboką integrację smartfonów, tabletów i komputerów, obejmującą m.in. wygodne przesyłanie plików czy rozszerzone wsparcie dla zewnętrznych ekranów.

Motorola ma ekran i aparat z certyfikacją Pantone

Motorola zacieśnia współpracę z firmą Pantone, uznawaną za lidera branży kolorów. Wcześniej maczała ona palce w obudowach wybranych smartfonów, a teraz wzięła się także za warstwę sprzętową i programową.

Pantone przyznał ekranowi i aparatowi Motoroli Edge 50 Pro certyfikację mającą świadczyć o ponadprzeciętnie wiernie odwzorowanych kolorach. Producent chwali się dużym naciskiem na odcień ludzkiej skóry.

Motorola Edge 50 Pro

Aparat dostał ponadto większe wsparcie ze strony sztucznej inteligencji. Motorola chwali się opracowaniem:

nowego silnika AI Photo Enhancement, dzięki któremu zdjęcia mają mieć wyższą rozpiętość tonalną, poprawioną szczegółowość czy skuteczniej zredukowane szumy;

poprawionej stabilizacji wideo bazującej na AI, która ma skuteczniej niwelować drgania w takich scenariuszach jak chód, bieg czy jazda rowerem.

Motorola Edge 50 Pro ma specyfikację smartfonu z wyższej średniej półki

Ubiegłoroczny model był pełnoprawnym flagowcem z topowym wówczas Snapdragonem 8 Gen 2. Aby zredukować cenę Motorola tym razem postanowiła jednak sięgnąć po średniopółkowego Snapdragona 7 Gen 3.

Jest też jednak kilka zmian na plus. M.in. teleobiektyw ma wyższe przybliżenie optyczne, a ładowanie bezprzewodowe zostało przyspieszone.

Motorola Edge 50 Pro

Pełna specyfikacja Motoroli Edge 50 Pro obejmuje:

ekran AMOLED 6,7 cala o rozdzielczości 2712 x 1220 (444 ppi) i odświeżaniu 144 Hz;

głośniki stereo;

Snapdragona 7 Gen 3;

8 lub 12 GB pamięci RAM;

128 lub 256 GB pamięci na dane;

aparat główny 50 Mpix z optyczną stabilizacją obrazu i przysłoną f/1,4;

aparat 13 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym, trybem makro i przysłoną f/2,2;

aparat 10 Mpix z teleobiektywem 3x i przysłoną f/2,0;

aparat przedni 50 Mpix z przysłoną f/1,9;

5G; Wi-Fi 6e, Bluetooth 5.4 i NFC;

optyczny czytnik linii papilarnych w ekranie;

baterię 4500 mAh z szybkim ładowaniem 125 W, bezprzewodowym 50 W i indukcyjnym zwrotnym 10 W;

wymiary 161,2 x 72,4 x 8,2 mm;

wagę 186 g;

certyfikat wodoszczelności IP68;

Androida 13 z HelloUX.

Motorola deklaruje, że pełne ładowanie Edge 50 Pro zajmuje 18 minut. Smartfon ma obiecane 3 duże aktualizacje Androida oraz łatki zabezpieczeń przez 4 lata.

Według przecieków, do flagowej serii Motoroli wkrótce dołączyć mają także modele Edge 50 Fusion oraz Edge 50 Ultra.