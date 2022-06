Podczas tegorocznego PC Gaming Show zaprezentowano nowy zwiastun Soulstice. Ta gra akcji typu slasher, o mrocznym klimacie otrzymała datę premiery.

Chimera i inne potwory

Soulstice to gra opracowana przez Reply Game Studios. Wielu przyrównuje ją do Devil May Cry lub serii Dark Souls. Produkcja ta to dynamiczne RPG akcji, w której zajmujemy się przede wszystkim sprawną eliminacją przeciwników – tych zwykłych, jak i bossów.

Podczas rozgrywki zarządza się dwiema postaciami jednocześnie. Są to Briar oraz Lute – siostry, odrodzone jako Chimera. Dzięki transformacji Briar otrzymała nadludzką siłę oraz odporność, a Lute stała się duchem o mistycznych mocach. Otrzymują one misję, by odzyskać miasto spustoszone przez Upiory.

Najnowszy zwiastun skupia się na więzi między rodzeństwem:

Kiedy premiera gry?

W sierpniu na Steamie będzie dostępne bezpłatne demo, na które możesz zarejestrować się na oficjalnej stronie gry. Pełna wersja na PC, Xbox Series X/S i PS5 pojawi się 20 września.

Czekacie na premierę? Dajcie znać w komentarzach.

Źródło: youtube, steam